El Elche "ficha" a Ilia Topuria

El propietario del Elche, el argentino Christian Bragarnik, entregó este sábado una camiseta del equipo ilicitano al campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, con motivo del encuentro disputado entre las selecciones de España y Georgia en el estadio Martínez Valero.

El club ilicitano, a través de un comunicado, elogió al deportista, del que destacó que simboliza "la unión entre dos países con los que mantiene un fuerte vínculo, España y Georgia, y que ha llevado el nombre de ambos a lo más alto del deporte mundial".

Christian Bragarnik quiso trasladar al luchador, en nombre de toda la entidad, la "admiración y el respeto por su trayectoria, ejemplo de disciplina, esfuerzo y superación, valores que identifican también al Elche".

Topuria firma autógrafos en la grada del Martínez Valero / Matías Segarra

Durante el encuentro, Ilia Topuria, que llegó a Alicante siendo un adolescente, fue aclamado por los aficionados, agradeció el detalle y mostró su aprecio por el gesto del club ilicitano.