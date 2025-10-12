La sub-20 de Mendoza cae en el mundial y el futbolista regresa a Elche

Llegaban los cuartos de final al mundial sub-20 con la selección española inmersa en la batalla. La Rojita estaba superando las eliminatorias con la presencia de la nueva joya franjiverde, Rodri Mendoza. El canterano del Elche había disputado todos los minutos disponibles hasta el momento y se estaba erigiendo como una revelación del fútbol español.

La selección española sub-20 ha caído ante Colombia en los cuartos de final, por lo que Mendoza volverá a Elche antes de lo previsto. La Rojita consiguió remontar el tanto inicial colombiano, pero no fue suficiente. En el 64 igualó el marcador Neiser Villarreal y en el 89 volvió a ver puerta para dar el pase a semifinales a su selección.

De esta forma, Mendoza estará disponible para el próximo encuentro de la franja en el campeonato doméstico. Será ante el Athletic Club el próximo domingo 19 de octubre a las 14 horas. Eder Sarabia recupera a uno de sus mejores activos, pero, tras disputar todos los minutos del campeonato, su estado físico es una incógnita.