De Iribar a Unai Simón, el vínculo entre el Elche y la portería del Athletic

El Elche ha tenido grandes porteros a lo largo de su centenaria historia. Y se ha enfrentado a otro buen puñado de ellos. Lo mismo podría decirse del Athletic, próximo rival en liga de los franjiverdes. Y existe un nexo franjiverde que recorre a diversos grandes guardametas que defendieron la jaula de San Mamés y que llega hasta nuestros días, con Unai Simón.

Salvo contratiempo en forma de lesión o enfermedad, Unai Simón será el portero titular del Athletic el domingo que viene (14 horas) en el estadio Martínez Valero. Curiosamente, llegará a dicha cita como el último cancerbero en haber ejercido de local en el coliseo ilicitano. Lo fue el pasado sábado en el España-Georgia, con el brazalete de capitán de la selección.

La cesión de Unai Simón

Simón ya está asentado entre los mejores porteros de la liga, titular de la Roja desde hace algunos años. Y tuvo un breve, casi pestañeante, paso por el Elche en el verano de 2018, cuando el club franjiverde, recién ascendido a Segunda División, logró obtener su cesión. La previsión en Bilbao era que se fogueara en la categoría de plata, ya que la portería de los leones iba a estar defendida por Kepa, Iago Herrerín y Remiro. No había hueco para él.

Ocurre que en apenas días se sucedieron acontecimientos no previstos en la planificación del club vasco. Kepa fue traspasado al Chelsea por un dineral (80 millones de euros), Herrerín se lesionó para un par de meses y Remiro, que acabaría fichando por la Real Sociedad, no renovaba. Tocó repescar a Simón, en plena pretemporada y con algún amistoso ya disputado. El 27 de julio se anunció su cesión. El 15 de agosto la ruptura de la misma.

Unai Simón siempre se ha mostrado agradecido por ese breve paso por la entidad ilicitana, así como por el rápido entendimiento para que regresara a Bilbao, donde empezó la 2018-2019 como titular, hasta la recuperación de Herrerín. Desde el curso siguiente es indiscutible como ángel de la guarda rojiblanco, iniciando una era que le ha llevado a disputar 228 partidos con el Athletic. El 229 será en el Martínez Valero, la que pudo ser su casa... y lo ha acabado siendo con la selección.

Ha habido otros notables porteros del Elche con ADN Athletic. Patxi Iru (1993-1998) aterrizó con experiencia en la ciudad de las palmeras tras siete temporadas en la élite con el club bilbaíno. Iñaki (1998-2001) se formó en Lezama y llegó a ser convocado en una ocasión con el primer equipo en 1990. Lafuente estuvo cedido en la 1998-1999, logrando el ascenso a Segunda compartiendo vestuario y entrenamientos con el anteriormente citado. La década siguiente fue un "león" más. Aizkorreta (2002-2004) también creció como rojiblanco, en su caso llegando a disputar 8 partidos en la 1995-1996...

Iribar y el Elche

Sin embargo, un vínculo desconocido entrelaza al Elche con el mayor mito futbolero de San Mamés, sobre todo en lo que a porteros se refiere: Iribar. El Chopo, guardián de San Mamés entre 1963 y 1980, coincidió con la época dorada del conjunto ilicitano en Primera División. Fue rival en muchos duelos, con la recordada final de Copa de 1969 como el más emblemático de todos ellos. Pero, sobre todo, podría recalcarse que fue "el rival" del Elche.

Iribar es el futbolista al que el Elche se ha enfrentando más veces en su historia en partido oficial. El histórico guardameta del Athletic defendió su portería de los ataques de los Vavá, Romero, Asensi, Lezcano y compañía en 28 ocasiones, con un balance favorable al vasco, que se llevó la victoria en 13 encuentros y arrancó otros ocho empates. Los siete duelos restantes cayeron del bando franjiverde.

La primera vez que Iribar y el Elche cruzaron sus caminos fue el 5 de enero de 1964, en San Mamés, con triunfo local por 3-2. Eulogio Martínez y Romero batieron al Chopo, pero los goles de Argoitia, Arieta y Urquijo dejaron los (por entonces) dos puntos en Bilbao. La primera visita de Iribar a Elche sería el 26 de abril de ese mismo año, en Altabix, y también ganó (1-2).

En enero de 1965, vísperas del aniversario de su primer enfrentamiento contra el Elche, Iribar hincó la rodilla por primera vez ante los ilicitanos, con un solitario gol de Oviedo. Las otras seis ocasiones en que lo hizo también fueron en la ciudad de las palmeras, siendo la de 1976 en la que sacó más veces el balón de su portería (3-1, doblete de Rubén Cano y uno de Félix Palomares) y en 1977 la última (2-1, con Cristo y Lorant, de penalti, como verdugos), ya en el Nuevo Estadio.

El último de los 28 enfrentamientos entre Iribar y el Elche se produjo el 26 de marzo de 1978, en San Mamés, con una goleada (4-1), camino del descenso a Segunda de los franjiverdes. Ya no volverían con el Chopo en activo. Aquella tarde de primavera Trobbiani, de penalti, llegó a empatar la contienda antes de conceder la derrota. Sería el último franjiverde en batir a Iribar, el futbolista que más veces se ha puesto frente a la franja.