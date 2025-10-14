Eder Sarabia: Hijo, athletictzale... y rival con el Elche

El partido de este domingo entre Elche y Athletic es posible que sea, sentimentalmente hablando, el más especial para Eder Sarabia en los casi cinco años que lleva como entrenador profesional. Será la primera vez que se mida, como jefe del cuerpo técnico de un club, al equipo que le vio nacer. En su caso, casi literal.

Es de sobra conocida la relación familiar del entrenador franjiverde con la entidad bilbaína. Hijo de Manu Sarabia, futbolista del Athletic entre 1976 y 1988, Eder dio sus primeros balonazos por los campos de Lezama, tratando de imitar tanto a su padre como a aquella generación de los Zubizarreta, Dani, Argote, Salinas y compañía que desgastaron la gabarra a inicios de la década de los ochenta celebrando dos ligas consecutivas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

La familia Sarabia

Eder, nacido en septiembre de 1980, vivió aquellos éxitos siendo poco más que un bebé. Fue creciendo, eso sí, viendo en la grada de San Mamés la evolución de la carrera de su padre. E incluso vistiéndose con la equipación rojiblanca para dejar inmortalizada para la posteridad la imagen de padre e hijo compartiendo colores. Una foto que con los años ha adquirido tintes de emotividad, al recordar la carrera del veterano Manu a través de homenajes y al tirar de hemeroteca con la evolución, no como futbolista pero sí como entrenador, del joven Eder.

Eder Sarabia, de niño, con su padre. / E.S.

Ese chaval que creció con la idea de marcar goles en la Catedral tuvo que ir haciéndose a la idea de que su lugar estaba más allá de la línea blanca que delimita el terreno de juego. Desde allí se ha ganado un puesto entre los mejores de España, a base de trabajo, conocimientos y buenos resultados. Empezó en el fútbol más modesto, desarrolló ideas en la cantera del Villarreal y encontró un maestro en la figura de Quique Setién.

Precisamente Setién había sido compañero de su padre en el Logroñés entre 1988 y 1991, en las tres últimas temporadas de Manu como profesional, por lo que vio crecer el semillero de conceptos tácticos y técnicos que el cerebro de Eder fue adquiriendo desde temprana edad. Lo acogió en su cuerpo técnico en 2015, ya en Primera División, con Las Palmas, y ambos siguieron trabajando juntos hasta 2020.

Luego ya llegaría la etapa en solitario de Eder Sarabia, primero en Andorra y ahora en Elche. Todo ello para desembocar en la siguiente parada futbolística, este domingo en el Martínez Valero, cuando el joven de los Sarabia se enfrente por primera vez en su carrera a «su» Athletic como primer entrenador. No será en San Mamés, como a él le hubiera gustado, pero el escenario, con una afición rendida al entrenador que les ha devuelto a Primera División y les ha llegado a colocar en zona Champions, es inmejorable.

Nuevo enfrentamiento

Eder Sarabia ya ha sido rival del Athletic en una decena de ocasiones, como ayudante de Setién en Las Palmas, Betis y Barcelona. Su balance hasta ahora es de dos partidos ganados, tres empatados y cinco perdidos. Ahora le llega la hora de enfrentarse al equipo de su corazón... y el de su familia. Un athletictzale (nombre en euskera con el que se conoce a los aficionados del Athletic) de cuna. No lo oculta, ni falta que hace. «Un nuevo franjiverde en el mundo. Y un poco del Athletic», comentó al dar la bienvenida, el pasado mes de julio, a Max, su segundo hijo.

Eder Sarabia da indicaciones a sus futbolistas desde la zona técnica. / LOF

La saga de los Sarabia continúa, ahora con sangre blanca, roja... y verde. A Eder le toca preparar y disputar uno de esos partidos que hubiera deseado jugar cuando corría por San Mamés y Lezama detrás de una pelota. Ahora, eso sí, le toca dirigirlo.