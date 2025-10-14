Entradas Espanyol-Elche: precio y cómo comprarlas online

El Elche retoma el pulso a la competición después del parón FIFA para partidos de selecciones y, tras enfrentarse al Athletic, le tocará visitar el sábado 25 de octubre (16:15 horas) al Espanyol, en el primero de sus dos duelos consecutivos contra los equipos de Barcelona.

El duelo medirá a dos equipos que han empezado con buen pie el curso y que, de hecho, fueron los últimos en mantenerse invictos junto a Real Madrid y Barcelona en Primera División. Los blanquiazules no cedieron una derrota hasta la jornada 5, cuando cedieron precisamente ante el Madrid, mientras que los franjiverdes aguantaron hasta la 8.

Este martes, el Elche ha informado que dispone de 628 entradas para sus abonados, de los que un 10% se reserva para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación, por lo que saldrán a la venta unas 500 localidades, a un precio de 25 euros.

Todo aquel abonado del Elche que desee adquirir una entrada para el partido del sábado contra el Espanyol deberá hacerlo exclusivamente a través del Área del Abonado, en el apartado "Solicitud de entradas". Cada usuario podrá agrupar hasta un máximo de cuatro abonos y, por lo tanto, comprar cuatro entradas.

La adquisición de entradas para el Espanyol-Elche en el portal está disponible desde este martes y finalizará el martes de la próxima semana (21 de octubre) a las 19 horas. Los billetes se enviarán al correo electrónico de cada usuario a partir del viernes.

Viaje a Barcelona en autobús

Por otra parte, el Elche también ha informado que organizará un viaje en autobús para asistir al partido del RCDE Stadium, con salida el mismo sábado a las 7:00 horas desde el estadio Manuel Martínez Valero, con llegada prevista a las 13:30 horas y regreso una vez finalizado el encuentro.

BARCELONA, 23/09/2025.- El delantero del Espanyol Kike García se lamenta durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado entre el RCD Espanyol y el Valencia CF en el RCDE Stadium en Barcelona, este martes. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

El precio del billete es de 45 euros y la gestión para la compra del mismo se realiza también a través del "Área del Abonado" de la página web del club franjiverde.