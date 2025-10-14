Elche CF
Rodri Mendoza regresa a los entrenamientos con el Elche
El canterano franjiverde ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros tras el mundial sub-20
Segundo día de la semana y segunda sesión de entrenamiento. Tras el parón internacional y tomarse unos días de descanso, el Elche vuelve a estar inmerso en la competición doméstica. El próximo domingo se enfrentará al Athletic Club a las 14:00 en el Martínez Valero, un duelo que apunta a ser complejo, pero en el que el conjunto franjiverde tratará de resarcirse de la derrota en su último compromiso ante el Alavés en Mendizorroza.
Llegó el primer traspié, pero el equipo dirigido por Eder Sarabia no cambia la hoja de ruta y el objetivo es recuperar las sensaciones de este arranque liguero.
En esta sesión de entrenamiento, el técnico vasco ha podido contar con toda su plantilla al completo. Tras las ausencias de Mendoza y Diang en la primera sesión de entrenamiento de la semana, ambos futbolistas han regresado junto al resto de sus compañeros.
El canterano, tras la eliminación de la selección española en cuartos de final del mundial sub-20, está de vuelta con la franja y estará disponible para enfrentarse al Athletic Club. El mediapunta ha realizado trabajo al margen del equipo después de haber disputado más de 450 minutos con la Rojita en Chile.
Por su parte, Grady Diangana también ha estado presente en el entrenamiento tras ausentarse el lunes. El congoleño sufrió una lesión ante el Alavés que le impidió viajar con su selección en este parón internacional. En esta última sesión de trabajo, el futbolista franjiverde ha reaparecido e igual que Mendoza, ha llevado a cabo un trabajo al margen de sus compañeros.
La sesión ha contado con todos los futbolistas de la primera plantilla junto a varios del Ilicitano, como Nordin, Owen y Adam Boayar. Eder Sarabia ha dispuesto de cuatro porteros para preparar el duelo del sábado, que apunta a ser clave si se quiere continuar con las buenas sensaciones desplegadas hasta el momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- Cómo hacer un testamento bien hecho y evitar problemas