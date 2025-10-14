Rodri Mendoza regresa a los entrenamientos con el Elche

Segundo día de la semana y segunda sesión de entrenamiento. Tras el parón internacional y tomarse unos días de descanso, el Elche vuelve a estar inmerso en la competición doméstica. El próximo domingo se enfrentará al Athletic Club a las 14:00 en el Martínez Valero, un duelo que apunta a ser complejo, pero en el que el conjunto franjiverde tratará de resarcirse de la derrota en su último compromiso ante el Alavés en Mendizorroza.

Llegó el primer traspié, pero el equipo dirigido por Eder Sarabia no cambia la hoja de ruta y el objetivo es recuperar las sensaciones de este arranque liguero.

Rodri Mendoza trota durante el entrenamiento de hoy. / Áxel Álvarez

En esta sesión de entrenamiento, el técnico vasco ha podido contar con toda su plantilla al completo. Tras las ausencias de Mendoza y Diang en la primera sesión de entrenamiento de la semana, ambos futbolistas han regresado junto al resto de sus compañeros.

El canterano, tras la eliminación de la selección española en cuartos de final del mundial sub-20, está de vuelta con la franja y estará disponible para enfrentarse al Athletic Club. El mediapunta ha realizado trabajo al margen del equipo después de haber disputado más de 450 minutos con la Rojita en Chile.

Mendoza y Diang realizan trabajo al margen en el entrenamiento de hoy. / Áxel Álvarez

Por su parte, Grady Diangana también ha estado presente en el entrenamiento tras ausentarse el lunes. El congoleño sufrió una lesión ante el Alavés que le impidió viajar con su selección en este parón internacional. En esta última sesión de trabajo, el futbolista franjiverde ha reaparecido e igual que Mendoza, ha llevado a cabo un trabajo al margen de sus compañeros.

La sesión ha contado con todos los futbolistas de la primera plantilla junto a varios del Ilicitano, como Nordin, Owen y Adam Boayar. Eder Sarabia ha dispuesto de cuatro porteros para preparar el duelo del sábado, que apunta a ser clave si se quiere continuar con las buenas sensaciones desplegadas hasta el momento.