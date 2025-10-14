El sustituto de Affengruber y otras dudas a resolver para el Elche-Athletic

El Elche ya mira al Athletic con toda la capacidad de concentración posible para dar continuidad al gran inicio de liga, en general, y mejorar tras la primera derrota de la temporada en el último partido contra el Alavés, calificado por Eder Sarabia como "el peor" del curso.

El técnico vasco recupera, a nivel físico, prácticamente a todos sus efectivos para la mencionada citada. Rodrigo Mendoza, tras haber disputado el Mundial sub-20 en Chile, se ha reincorporado a la dinámica de entrenamientos este mismo martes. Diang, que se retiró al descanso en Vitoria con dolencias musculares, también ha saltado al césped. Yago, convocado hace semana y media, apunta a un redebut inminente tras su lesión de rodilla.

Falta por concretar la situación física de los laterales Pedrosa y Héctor Fort, que fueron baja antes del parón FIFA y a los que Sarabia esperar recuperar para la continuación de la temporada. Ambos se ejercitaron este martes sin aparentes problemas. La ausencia que no tiene remedio es la de Affengruber, sancionado con un partido después de la roja directa que vio en Mendizorroza, al derribar a Toni Martínez impidiendo una ocasión manifiesta de gol.

El recambio de Affengruber

Esta ausencia posiblemente haya quitado alguna hora de sueño a Sarabia durante la desconexión parcial de estos días de partidos de selecciones nacionales. Ya toca decidir un sustituto, para lo que se abren diferentes vías. Affengruber es un futbolista capital en el proyecto y su baja es difícil que vaya a pasar desapercibida, especialmente ante un rival de Champions como el Athletic.

El sustituto natural del austriaco sería Bambo Diaby, que ya fue titular en Pamplona contra Osasuna, en el único día en el que Affengruber no ha partido de inicio hasta el momento en esta 2025-2026. El catalán, aparentemente superados ya sus problemas de pubis, fue relevado precisamente por su compañero ahora ausente para disputar la segunda mitad en El Sadar... y el cambio se notó. En caso de jugar sería una especie de reválida para él.

DIaby defiende a Ilyas durante el Elche-Oviedo / AFP7/Europa Press

Otras opciones para reforzar la defensa ante una baja tan sensible serían el francés Léo Petrot, lo que conllevaría desplazar a Pedro Bigas al eje de la línea de tres centrales si se mantiene el dibujo táctico más habitual este curso de Sarabia o reformular el orden defensivo y jugar con cuatro futbolistas atrás, con el capitán y Víctor Chust como pareja de zagueros. John es otra de las armas de las que dispone el Elche para esas posiciones.

El regreso de Mendoza y Neto

Con Mendoza de vuelta se abre otro interrogante en el centro del campo del Elche, hasta ahora una línea que viene funcionando de manera notable y que incluso ha relegado al ostracismo a uno de los fichajes estrella del verano, el mediocentro argentino Fede Redondo.

Además del internacional español en categorías inferiores también se espera el retorno a pleno nivel de Martim Neto, que ya disputó 45 minutos en Vitoria. La duda, especialmente con el primero, es si llega con excesiva carga de minutos en sus piernas, tras jugar cada tres días en Chile, con otro uso horario y un largo viaje de por medio.

Los extremos

Ese buen rendimiento en la medular de Febas, Marc Aguado, Mendoza y Martim Neto, unido al momento de forma dulce por el que atraviesan Álvaro Núñez y Germán Valera actuando como carrileros han ido cerrando las puertas a los extremos puros que tiene el Elche en plantilla, con poco protagonismo en esta primera parte del campeonato.

Ahí el más perjudicado parece ser Josan, con solo tres partidos y 165 minutos de juego en las ocho primeras jornadas de liga (lesión inicial mediante), pero que fue titular en los dos últimos partidos como local del equipo (Oviedo y Celta), por lo que no sería descabellado verle de inicio el domingo.

¿Rotaciones en portería y ataque?

El regreso de la liga traerá consigo un nuevo capítulo del debate entre Dituro e Iñaki Peña. El portero cedido por el Barcelona fue al que le tocó ponerse bajo palos en la primera derrota de la temporada. Desde la jornada 4, los dos metas han ido alternándose en el once titular. Si siguen las rotaciones le tocaría a Dituro. Una plaza para dos candidatos.

La última situación a resolver para Sarabia será la delantera, donde Rafa Mir y André Silva han alternado rachas de acierto en estas primeras semanas, sumando siete goles entre ambas. Álvaro Rodríguez no ha visto puerta, pero es un futbolista casi vital para desarrollar la idea de juego franjiverde. En este caso, dos plazas para tres hombres.