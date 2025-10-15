Entradas Los Garres-Elche: precio y cómo comprarlas online

El Elche volverá a finales de este mes a disputar la Copa del Rey, competición en la que fue finalista en su edición de 1969 y en la que el curso pasado cayó eliminado en octavos de final contra el Atlético de Madrid. Este curso su debut se producirá contra el modesto UD Los Garres, que milita en Preferente Autonómica.

El partido se disputará el miércoles 29 de octubre a las 19 horas en la Nueva Condomina (Murcia), un estadio con aforo para más de 30.000 espectadores, por lo que los aficionados de un club y otro no tendrán problemas para acudir al mismo, si así lo desean.

Precios de las entradas

La UD Los Garres ha dado a conocer este miércoles los precios de las entradas para dicho duelo, histórico para ellos. En el recinto murciano habrá una zona visitante, en la que podrán agruparse los aficionados del Elche, ubicada en el córner fondo norte (el mismo espacio en el que estuvieron para el amistoso contra el Murcia de hace un mes), al precio de 12 euros cada una.

La entrada general también cuesta 12 euros, reducida a 5 euros para los menores de 14 años. Los abonados del Real Murcia, club propietario del estadio en el que se disputará el encuentro, pagarán 9 euros, mientras que los socios de Los Garres tendrán acceso gratuito. Las entradas se pueden adquirir a través del siguiente enlace: comprar entrada Los Garres-Elche de Copa.

Plano de la Nueva Condomina, con la zona de afición visitante resaltada en color morado / INFORMACIÓN

El partido de debut del Elche en la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 supondrá un desplazamiento más que llevadero (60 kilómetros), ante un rival teóricamente asequible y en un estadio con aforo y césped de nivel, a la vez que supondrá un hito histórico para futbolistas, técnicos y aficionados de la UD Los Garres.