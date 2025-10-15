Otro récord a tiro de victoria para el Elche

Vuelve la liga y regresan los retos para el Elche, con el partido de este domingo contra el Athletic (14 horas) que enfrentará a los franjiverdes, séptimos clasificados, con los bilbaínos, octavos, ambos empatados con 13 puntos. Será, por lo tanto, un duelo por plaza en competición europea.

El Elche, además, buscará alcanzar un nuevo registro histórico en este inicio de curso en el que ya ha batido varios récords, tanto de la entidad como de recién ascendidos. Ya no está invicto, como tampoco lo está ningún otro equipo del fútbol profesional español, pero quiere seguir sacando músculo en el estadio Martínez Valero.

Los ilicitanos no conocen todavía la derrota en su feudo. Empezaron la liga con empate contra el Betis (1-1), para luego encadenar tres victorias consecutivas ante Levante (2-0), Real Oviedo (1-0) y Celta de Vigo (2-1). Diez de los 13 puntos que llevan en su casillero actualmente los han sumado como locales, lo que da buena cuenta del gran rendimiento en casa.

No se puede decir que haya resultado un inicio sencillo en cuanto a calendario para los hombres dirigidos por Eder Sarabia, pese a haber recibido ya a los dos recién ascendidos a Primera. Ahí cumplió con los deberes, exigencia que siempre puede poner contra las cuerdas a un novato en la élite. Los otros dos partidos han sido contra clubes que participan en competición europea, ante los que los franjiverdes han demostrado su nivel y competitividad, ganando un encuentro y empatando el otro, en el que fueron de menos a más.

Cuatro seguidas medio siglo después

Tras haber ganado sus tres últimos partidos en la ciudad de las palmeras y haber podido digerir en estas dos últimas semanas la primera derrota de la temporada, producida en Vitoria contra el Alavés (3-1), el Elche tiene en su mano, si consigue superar al Athletic, alcanzar un hito que no logra en el presente siglo: enlazar cuatro triunfos en su estadio en Primera División.

De hecho, los franjiverdes no ganan cuatro partidos seguidos en casa desde hace casi medio siglo. En la 1977-1978 (48 años han pasado desde entonces) el equipo entonces dirigido por Roque Olsen inició con muy buen pie la competición, ganando sus seis primeros partidos en el por entonces Nuevo Estadio. Los ilicitanos derrotaron a Hércules (2-0), Salamanca (2-1), Espanyol (2-0), Burgos (1-0), Athletic (2-1) y Rayo Vallecano (3-0) antes de caer contra la Real Sociedad.

En aquel encuentro, los vascos se adelantaron con una diana de Diego. El Elche logró empatar a diez minutos de la conclusión, por mediación de Sitjà, pero en su empuje por quedarse con los dos puntos encajó una diana de Idígoras en el minuto 87 que le obligó a hincar la rodilla ante la Real. Pese a este registro, aquel equipo descendió.

En el siglo presente, la mejor racha del Elche en cuanto a victorias consecutivas en su feudo se produjo en la temporada 2021-2022, cuando la escuadra liderada desde el banquillo por Francisco ganó a Villarreal (1-0), Alavés (3-1) y Rayo Vallecano (2-1) antes de no poder superar al Barcelona, que asaltó el Martínez Valero (1-2), remontando el gol al filo del descanso de Fidel con dianas de Ferran Torres y de Depay.

Fidel celebra con sus compañeros el tanto que ponía en ventaja al Elche contra el Barça en 2022 / EFE

El récord está en nueve

El récord histórico de victorias consecutivas como local del Elche en Primera División todavía queda bastante lejos. En las temporadas 1963-1964 y 1964-1965, en plena época dorada del club en su centenaria vida, los franjiverdes llegaron a enlazar en dos ocasiones nueve triunfos en el ya demolido estadio de Altabix.

Además, en el primero de los casos mencionados (1963-1964), la racha se produjo al principio del curso y dio continuidad a las tres victorias obtenidas en los últimos partidos de Altabix de la 1962-1963, por lo que entre ambos cursos los ilicitanos llegaron a ver a los suyos ganar en directo en 12 ocasiones seguidas en liga.

"Esto es algo de leyenda", frase que resume la racha en Altabix del Elche en 1963 / INFORMACIÓN

El resto de grandes rachas en este sentido fueron las siete victorias consecutivas de la 1976-1977, las seis de la 1960-1961 y 1974-1975; y las cinco de la 1959-1960, 1961-1962 y 1967-1968. Hitos que quedan a tiro... de un difícil triunfo.