Los seis capitanes del Elche en Primera

618 partidos con el Elche en una misma imagen reúnen a los capitanes del club ilicitano para la temporada 2025-2026, los jefes del vestuario franjiverde que de momento están ubicados en zona con derecho a pelear por Europa, aunque el objetivo principal sea otro mucho más realista, al menos hasta que se consiga, la permanencia.

Pedro Bigas, Josan, Dituro, Diaby, Febas y Affengruber son, por ese orden, los capitanes del Elche 2025-2026. Un grupo que comanda el central balear, pese a llevar menos tiempo en el club y partidos con la franja verde que el extremo crevillentino, aunque con más experiencia en la máxima categoría.

Seis futbolistas que conforman un crisol de edades y nacionalidades para atender las necesidades de sus compañeros y para ejercer como representantes del club cada partido en el terreno de juego y, en caso de ser necesario, dialogar con el árbitro de turno.

Pedro Bigas conduce el balón durante el Elche-Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Primer capitán: Pedro Bigas

El defensa balear, de 35 años, cumple su quinta temporada en el Elche, donde llegó en el verano de 2021, tres de ellas en Primera División y dos en Segunda. Vivió el duro descenso de 2023 y el exitoso ascenso del curso pasado. Ha disputado 129 partidos como franjiverde y ha ejercido como capitán en 64 (27 en la 2023-2024, 30 en la 2024-2025 y 7 en la 2025-2026). Su primera vez como capitán fue el 22 de octubre de 2023, en un Huesca-Elche.

Josan celebra uno de los goles al Celta / Matias Segarra

Segundo capitán: Josan

El extremo crevillentino, que cumplirá 36 años en diciembre, lleva nueve temporadas en el Elche, desde enero de 2018, cuatro en Primera, cuatro en Segunda y una en Segunda B. Ha celebrado tres ascensos, dos a la élite (2020 y 2025) y uno al fútbol profesional (2018). Ha disputado 261 partidos como franjiverde y ha ejercido como capitán en 11 (uno en la 2020-2021, uno en la 2021-2022, uno en la 2022-2023, tres en la 2023-2024 y cinco en la 2024-2025). Su primera vez como capitán fue el 18 de abril de 2021, en un Osasuna-Elche.

Dituro calienta durante el Atlético-Elche / ECF / Jesús Hernández

Tercer capitán: Dituro

El portero argentino, de 38 años, está en su tercera temporada en el Elche, donde llegó en enero de 2024, dos de ellas en Segunda y esta en Primera División. Fue el guardameta titular del ascenso del año pasado y el menos goleado de la categoría. Ha disputado 64 partidos como franjiverde y ha ejercido como capitán en tres, todos ellos la campaña pasada. Su primera vez como capitán fue el 5 de octubre de 2024, en un Racing de Ferrol-Elche.

Bambo Diaby, sobre el césped de Riazor, celebra el ascenso del Elche a Primera División. / ECF

Cuarto capitán: Diaby

El central catalán, que cumplirá 28 años en diciembre, milita en el Elche desde la temporada pasada, por lo que lleva un año en Segunda y otro en Primera, tras el ascenso del pasado mes de junio. Ha disputado 26 partidos como franjiverde y ha ejercido como capitán en uno de ellos, el pasado 15 de septiembre en el campo de Osasuna.

Febas protesta al árbitro. / LOF

Quinto capitán: Febas

El centrocampista leridano, de 29 años, está en su tercera temporada en el Elche, donde llegó en el verano de 2023, dos de ellas en Segunda y esta en Primera División, tras el ascenso de categoría de hace unos meses. Ha disputado 88 partidos como franjiverde y nunca ha sido capitán desde el inicio de un partido, aunque lució el brazalete en la segunda parte del Osasuna-Elche del pasado 15 de septiembre.

David Affengruber, sobre un balón mientras se ata las botas en el Diego Quiles. / Áxel Álvarez

Sexto capitán: Affengruber

El zaguero austriaco, de 24 años, cumple su segunda temporada en el Elche, tras firmar con la liga ya empezada en agosto de 2024, una en Primera y otra en Segunda División, siendo pieza clave del ascenso de la 2024-2025. Ha disputado 50 partidos como franjiverde y es el único miembro del grupo de capitanes que todavía no ha podido desempeñar dicho rol.