Horario y dónde ver el Elche-Athletic de la jornada 9 de Primera División

Nueva jornada en Primera División, en la que el Elche recibe en el Martínez Valero al Athletic Club, en un encuentro correspondiente a la novena fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen arranque de temporada en su regreso a la máxima categoría pese al traspié en Mendizorroza, donde el conjunto ilicitano cayó por tres goles a uno.

El encuentro entre ilicitanos y bilbaínos se disputa este domingo 19 de octubre a las 14 horas. El Elche se presenta con 13 puntos obtenidos gracias a tres victorias, cuatro empates y una victoria. Actualmente ocupa la séptima plaza de la tabla clasificatoria.

Josan aplaude a los seguidores franjiverdes presentes en El Sadar. / ECF

Por su parte, el conjunto de San Mamés es 8º clasificado, justo detrás del Elche, con también 13 unidades. Los de Ernesto Valverde han completado un inicio dubitativo, en el que únicamente han sumado cuatro puntos de los últimos 15 posibles. Además, tras el choque con el conjunto franjiverde, recibirán al Qarabag en busca de la primera victoria en la Champions League.

El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.