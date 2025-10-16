Martim Neto, sobre su fichaje por el Elche: "Tras hablar con Sarabia tuve muchas ganas de venir"

El centrocampista portugués del Elche, Martim Neto, ha comparecido ante los medios en la sala de prensa del estadio Martínez Valero este miércoles, en la previa al Elche-Athletic Club de Bilbao de la jornada 9, de Primera División. Estas han sido sus declaraciones.

Parón y partido contra el Athletic: "El vestuario está siempre bien, tenemos un grupo muy bueno. Durante estos días hemos podido descansar un poco y ahora estamos enfocados en el partido frente al Athletic".

Acogida en el vestuario: "El grupo es muy bueno, me integraron muy bien desde el primer día. Ya me siento como en casa. Estoy muy contento con el grupo, estamos haciendo muchas cosas bien. Tenemos que seguir así".

¿Cómo está Martim físicamente tras su lesión?: Me siento muy bien, son decisiones del míster (sobre ser cambiado en Mendizorroza tras entrar en el descanso). Tuvimos la expulsión, fue un cambio táctico que puede pasar, así me lo dijo el míster.

Objetivos personales de esta temporada: "Estoy enfocado en trabajar en el día a día junto a mis compañeros, en mejorar en el día a día y a seguir siendo mejor jugador.

Sobre su posición favorita: "Yo lo que quiero es jugar. Dentro del campo, en cualquier posición, me siento cómodo. Con ayudar al equipo a jugar bien y ganar partidos, ya estoy cómodo".

Ambiente del Martínez Valero: "La afición nos está ayudando mucho en los partidos en casa, pero también fuera. Estamos haciendo las cosas muy bien, espero que el domingo nos vuelva a ayudar a ganar el partido".

¿Cómo se fraguó su fichaje por el Elche?: "Cuando supe del interés del Elche, me llamó mucho el proyecto. Tras hablar con Eder (Sarabia) me sentí muy cómodo y con ganas de venir para acá. Cuando conoces de un equipo como el Elche y de un campeonato como LaLiga, es muy difícil decirles que no".