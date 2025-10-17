Sarabia, técnico del Elche: "No pude ser futbolista del Athletic... ser entrenador no estaría mal"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del estadio Manuel Martínez Valero, en la previa al Elche-Athletic de la jornada 9. Estas han sido sus respuestas.

La importancia del Athletic en su vida: "No empecemos por ahí porque si me tengo que emocionar desde el primer minuto... Está claro la sangre que llevamos y lo que es el Athletic para nuestra familia. El otro día le puse un vídeo de mi padre a Schinocca metiendo goles en el antiguo San Mamés. El Athletic siempre será importante para nosotros, pero ahora queremos que pierda. El sentimentalismo se deja de lado para poder hacer lo que queremos hacer"

El momento por el que pasa el rival: "Hemos estado atentos a ver los jugadores que tenían tocados, pero ya están entrenando todos. Valverde es un entrenadorazo y el Athletic un equipazo. Es verdad que quizá el último mes haya sido un poco más flojo, pero tienen una gran plantilla. Son futbolistas con capacidad que encima tienen ese sentimiento de pertenencia para parovechar cada oportunidad y dejarse todo por esa camiseta"

Sensaciones de cara al partido: "Tenemos ganas de que llegue el domingo y demostrar haber aprendido del partido en Mendizorroza. Tenemos la referencia del partido del Celta, en la que minimizamos muy bien a otro gran equipo"

Bajas: "Queda por ver porque quedan dos entrenamientos. En principio las bajas son esas. Falta ver Héctor qué tal está y a partir de ahí terminaremos de decidir. Rodri desde que llegó ha hecho entrenamientos regenerativos después de todo lo que ha vivido allí a nivel de esfuerzo físico, mental y el golpe mental de cómo se produjo la eliminación. Ha dado un paso adelante muy grande, pero son cosas que los futbolistas deben saber manejar. Quizá con 20 años no estés demasiado preparado, pero toca espabilarte. Tenemos que estar todos cerca de él para transmitirle calma. Me parece que haya venido hasta más alto (entre risas)" Está mucho mejor, ha evolucionado. Va a estar para llegar al partido"

Sobre entrenar al Athletic algún día: "Vivo el día a día. Lo que me gusta es ser entrenador del Elche, quiero ayudar a que el club siga creciendo. Sí que existe ese deseo. No pude ser futbolista del Athletic, no estaría mal. Ahora mismo tienen un entrenadorazo y cuando salga habrá grandes candidatos. Si llega, perfecto y maravilloso. Pero ahora estoy muy centrado en vivir el día a día y en donde estoy"

La baja de Affengruber: "No me he parado ni dos segundos a lamentarme. Cuando hay bajas por un motivo y otro, alguna responsabilidad tendremos nosotros. En este caso, un mal pase, una pérdida y una acción mal medida que acaba en expulsión. Si es por una lesión, también puede que no hayamos hecho todo de la forma correcta. Tenemos jugadores para hacer distintas cosas en distintos esquemas. Es un jugador importante, sí, pero tenemos recursos para resolver sin él"

¿Cambio de sistema?: "Puede ser una posibilidad cambiar el sistema. Tenemos seis jugadores para tres puestos. Álvaro (Núñez) puede jugar de central y lateral. John también. Tenemos varias alternativas y se puede producir ese cambio de sistema. Es verdad que no le doy tanta importancia al dibujo, más bien a cómo lo desarrollemos en las distintas fases del partido"

Tema Rafa Mir: "Hay una cosa llamada presunción de inocencia. Todo ser humano tiene derecho a eso. El chaval está tranquilo, entiende que tiene todo controlado y está seguro de su actuación y de cómo tiene que llevar el proceso. El otro día me dijo que algún día entrenará mal... pero que no será por esto. Es un futbolista con personalidad que ha vivido muchas cosas. Aquí se siente muy arropado. Seguro que está deseando que llegue el partido del domingo para sentir el apoyo de la gente"

¿Cómo se para a Nico Williams?: "Quiero decir a Valverde que si anda con el pubis un poco tocado, que no hace falta forzar... el partido frente al Qarabag también es muy importante (entre risas). Dependiendo de la posición en la que reciba, hay que saber decidir si toca entrar, orientar, si está lejos del área, si está cerca... hay que tener en cuenta muchas cosas"

La importancia de Sarabia en el mercado de fichajes: "Suelen ser jugadores que nos han visto jugar. O que tras nuestro interés, se han preocupado en vernos. Eso ya es algo que nos va favoreciendo. También es importante la convicción que les transmitimos de que en Primera División vamos a seguir siendo el mismo Elche que en Segunda. Vamos a perfiles concretos de futbolistas que normalmente hemos visto mucho y encajan bien"