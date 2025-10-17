Los Williams se apuntan al Martínez Valero

Los hermanos Williams, conocidos popularmente como la "Athletic WIN" (Williams, Iñaki y Nico), formarán parte de la lista de convocados del Athletic Club de Bilbao de cara al próximo domingo, cuando el equipo entrenado por Ernesto Valverde visite al Elche, en el estadio Martínez Valero. Los dos principales activos ofensivos del conjunto bilbaíno, una vez superados los problemas físicos que les hicieron perderse la convocatoria con sus selecciones, se han ejercitado al ritmo de sus compañeros durante el segundo tramo de la semana.

De la lista de dudas de cara al choque, el cuerpo técnico de Eder Sarabia también debe tachar los nombres de Oihan Sancet y Álex Berenguer, quienes habitualmente completan el cuarteto ofensivo athleticzale. Por su parte, Sancet ha dejado atrás problemas musculares que arrastraba durante las últimas semanas, mientras que Berenguer ha superado la artritis traumática en la articulación del dedo gordo del pie derecho que le impedía competir sin dolencias. Así las cosas, el Athletic Club llegará con todo su arsenal ofensivo disponible para el choque frente al Elche, que cuenta con la ausencia destacada de su mejor defensor, David Affengruber.

Oihan Sancet, durante un entrenamiento de esta semana. / ATH

Además, en la sesión del jueves, antepenúltima antes del partido, los internacionales con la selección española Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte no se han ejercitado junto al resto de sus compañeros. Tanto Simón como Laporte fueron titulares el pasado martes frente a Bulgaria, mientras que Vivian entró al choque en el minuto 71. La fatiga muscular derivada del parón FIFA les impedirá completar la semana con normalidad, por lo que su titularidad en el Martínez Valero quedará pendiente de su evolución física con el paso de los días.

Mal sin los Williams

El Athletic de Valverde, llamado desde el principio del curso a luchar al menos por la cuarta plaza, no ha terminado de funcionar con la ausencia de su futbolista más diferencial, Nico Williams. En los cuatro partidos que el pequeño de los hermanos ha jugado, el club bilbaíno ha logrado los 12 puntos que había en juego. Esta cifra disminuye drásticamente al valorar los choques en los que Nico no ha estado, donde solo han sumado un punto de 12 posibles sin el campeón de la Eurocopa sobre el verde.

En el caso del rendimiento liguero rojiblanco, donde el Athletic suma los mismos 13 puntos que el Elche, también se contempla su por el momento discreto paso por la Champions League. La entidad de San Mamés ha perdido frente al Arsenal (0-2) y al Borussia Dormund (4-1) en sus dos primeros choques de fase de grupos. El próximo miércoles reciben en Bilbao al Qarabag azerí, lo que podría llevar a Valverde a rotar a sus futbolistas frente al Elche, este domingo, para que lleguen en las mejores condiciones al compromiso europeo.

Buen recuerdo de Elche

El Martínez Valero es un estadio que, por otro lado, ha marcado las carreras deportivas de Iñaki y Nico Williams, ya que fue el escenario en el que ambos anotaron sus primeros goles en Primera con siete años de diferencia. Iñaki logró su primera diana el 17 de mayo de 2015, con un tanto que culminó la remontada de un Athletic, que en los últimos diez minutos le dio la vuelta al marcador para imponerse por 2-3 al Elche.

Nico Williams celebra su primer gol con el Athletic, en el Martínez Valero. / Manuel Lorenzo / EFE

Siete años después, Nico, casi siete años más joven que su hermano, repetía el guion escrito por Iñaki, aunque en un triunfo mucho más plácido de su equipo (1-4). El internacional español, con 20 años, firmó el tercer tanto del Athletic tras una gran acción individual y remate al ángulo de la meta de Edgar Badía.