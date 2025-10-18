Alineaciones Elche-Athletic: onces probables, altas y bajas

Tras sufrir la primera derrota de la temporada en Vitoria hace dos semanas contra el Alavés y el parón FIFA para disputar partidos de selecciones clasificatorios para el Mundial, el Elche regresa a la competición de Primera División recibiendo al Athletic en el estadio Martínez Valero (domingo, 14 horas) en partido correspondiente a la jornada 9.

Los franjiverdes quieren mantener su invicto como local y conseguir la cuarta victoria consecutiva en su feudo, tras haber ganado en casa a Levante, Oviedo y Celta en sus tres últimos compromisos en la ciudad de las palmeras. Enfrente tendrán un reto mayúsculo, el Athletic de los Williams y Ernesto Valverde, equipo Champions.

Altas, bajas y dudas en el Elche

Para este partido, Eder Sarabia tendrá las bajas de Affengruber, sancionado tras su expulsión con roja directa en Vitoria, y del lesionado Diang, que tuvo que retirarse con molestias musculares en ese mismo partido. Es duda el lateral Héctor Fort, que fue baja en los dos encuentros anteriores al parón de selecciones.

Sarabia recupera para este encuentro a Pedrosa, que no jugó contra el Alavés por una lesión en el pie, y a Mendoza, ya de regreso tras haber disputado en las últimas semanas el Mundial sub-20 en Chile. El canterano está previsto que regrese a la convocatoria, aunque quizás no sea titular.

El que apunta a disfrutar de sus primeros minutos después de muchos meses de baja es Yago de Santiago, que ya estuvo en el banquillo de Mendizorroza y que saltará al césped si la ocasión lo requiere. Martim Neto, suplente hace dos semanas, apunta al once titular.

Rodri Mendoza, durante un entrenamiento de esta semana / Áxel Álvarez

Altas, bajas y dudas en el Athletic

Por parte del Athletic, Ernesto Valverde ha recibido durante estas dos semanas diversas buenas noticias, en forma de recuperación de sus futbolistas, que han permitido vaciar la enfermería del conjunto vasco. De este modo, las únicas bajas que mantiene, por lesión de larga duración, son Beñat Prados y Egiluz.

Los rojiblancos podrán contar para el partido en el Martínez con Iñaki Williams, Álex Berenguer, Sancet y Vesga, que han recibido el alta médica con el paso de los días, han ido entrenando con normalidad y han sido incluidos en la lista de 24 futbolistas convocados por Valverde para viajar este mismo sábado por la tarde-noche.

Nico Williams besa el escudo del Athletic mientras su hermano, Iñaki, camina hacia el terreno de juego. / ATH

Alineación probable del Elche

Dituro o Iñaki Peña; Chust, Diaby o Léo Petrot, Bigas, Álvaro Núñez, Germán Valera; Febas, Aguado, Martim Neto; André Silva y Rafa Mir.

Alineación probable del Athletic

Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.