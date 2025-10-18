Álvaro Núñez: De cachorro en el Athletic a intocable en el Elche

Se acerca la hora del Elche-Athletic (domingo, 14:00) y el vestuario franjiverde se prepara para un partido complejo... y especial. Regreso a la rutina competitiva tras el segundo parón de selecciones de la 2025-2026 (aún queda otro, en noviembre, antes de terminar el año). Y duelo contra un histórico con plaza europea en liza.

En la plantilla del Elche todos los futbolistas conocen, o deberían conocer, al Athletic. Pero hay uno que lo ha vivido desde dentro. Desde su nacimiento. Un caso muy similar al de su entrenador, Eder Sarabia, aunque mediáticamente, hay que reconocerlo, a años luz.

Álvaro Núñez sabe lo que es crecer al abrigo de Lezama. Tener un padre que vistió de rojo y blanco. Soñar con triunfar en San Mamés. Dar aliento desde la grada, como un athletictzale más. Y tendrá enfrente su primer enfrenamiento ante el club de (casi) toda su vida. Ante excompañeros, amigos, que ahora serán enemigos... deportivamente hablando.

Álvaro Núñez y Nico Williams

El lateral del Elche, primer fichaje de la 'era Sarabia' hace dos veranos, se formó en las categorías inferiores del Athletic, llegando hasta su filial, el Bilbao Athletic. Allí disputó 63 partidos repartidos en tres temporadas (2019-2020 a 2021-2022) a las órdenes de Joseba Etxeberria, Imanol de la Sota y Patxi Salinas.

Como cachorro coincidió con varios integrantes de la actual primera plantilla del Athletic, entre ellos Nico Williams. Ambos fueron los futbolistas más utilizados por Etxeberria en la 2020-2021, curiosamente calcando la cifra de minutos en liga regular: 2.064. Compartían banda y buena relación, hasta la eclosión del menor de los Williams, que la campaña siguiente ya se instaló en el primer equipo.

A Álvaro le tocó recorrer otro camino para llegar a la élite. Tras un año más en Lezama se marchó al filial del Barcelona y luego al Amorebieta, antes de fichar por el Elche en 2025 y ascender a Primera División, convirtiéndose en un fijo en los planes de Sarabia, ya sea como lateral, carrilero o 'falso' central. Sus cifras no engañan y en este inicio de temporada apenas ha tenido descanso: ocho titularidades y 714 minutos. Solo fue sustituido en los instantes finales del partido en Pamplona.

Padre futbolista

Como ocurre con Sarabia, Álvaro Núñez creció sabiendo lo que es tener un padre con pasado en el Athletic. En su caso, bastante más modesto. Carlos Núñez llegó a celebrar con el filial rojiblanco el ascenso a Segunda de 1989, disputando 23 partidos en la generación de los Urrutia, Eskurza, Agirretxu y Uribarrena, a las órdenes de Iñaki Sáez, campeón mundial sub-20 en 1999 y seleccionador absoluto en la Eurocopa 2004). Luego jugaría en el Lemona, la Cultural Leonesa, el Endesa As Pontes y el Amurrio, entre otros.

Álvaro Núñez controla el balón en el Martínez Valero. / ECF

Este domingo, por lo tanto, será día especial también en casa de los Núñez. El actual futbolista del Elche ha reconocido estos días que ya ha pasado "el luto" que supone para un jugador formado en Lezama aceptar su salida del Athletic. Su rendimiento con la franja verde seguramente haya ayudado a ello. El cachorro Álvaro se ha convertido en un león intocable.