Previa del Elche-Athletic | Contra las fieras... fútbol

A la primera derrota de la temporada del Elche, que se produjo en la octava jornada, bastante más tarde de lo que cualquiera hubiera previsto, le acompañó un poso de autocrítica que ha ido fermentando durante las dos semanas de parón debido a los compromisos de selecciones internacionales. Llega la hora de demostrar si la línea de los franjiverdes sigue siendo ascendente o si «el peor partido» de la temporada, como calificó Eder Sarabia el encuentro contra el Alavés de hace 14 días, no es solo un accidente.

El rival para la reválida no es sencillo. Un Athletic de Champions (domingo, 14 horas) que, debido a la acumulación de esfuerzos y a las lesiones, no ha tenido un inicio fulgurante. De hecho, suma los mismos 13 puntos que llevan los ilicitanos, siendo escuadras pensadas para objetivos muy diferentes. Toca resarcirse y mantener el nivel mostrado en el Martínez Valero, donde los franjiverdes acumulan tres triunfos de manera consecutiva. Andan en busca del cuarto, algo que en Primera División no ocurre desde hace medio siglo. El Celta, otro club europeo este curso, ya vio de lo que es capaz de hacer este Elche.

A ese excelente inicio liguero hay que añadir el aura que dejó el partido de la selección en el templo franjiverde. Dar continuidad a esa manera de entender el fútbol, piedra angular del proyecto del Elche, es fundamental para seguir obteniendo buenos resultados que cimienten la conquista del objetivo deseado para la jornada 38: estar lo más arriba posible en la tabla, especialmente fuera de los tres últimos puestos.

Eder Sarabia y el Athletic

Esa piedra angular del proyecto se apoya en los conceptos tácticos y técnicos de Eder Sarabia. El técnico regresa al banquillo tras haber cumplido su sanción de dos partidos. Y lo hace en un día muy especial para él y para su familia. Se mide, por primera vez como jefe de un banquillo, al Athletic, club en el que su padre es una leyenda y en el que él creció hasta que voló del nido al darse cuenta de que donde podía marcar diferencias no era jugando sino entrenando.

Para recibir a «su» Athletic, Sarabia intercambia su sanción con un futbolista capital en sus planes como es el central austriaco Affengruber, pilar defensivo del equipo, baja tras la roja directa que vio en Mendizorroza. Resolver la ecuación de su ausencia parece sencillo, pero no lo será. Las opciones pasan por dar confianza a un Diaby que no ofreció las máximas garantías hace unas semanas en Pamplona, por mantener el dibujo táctico de tres centrales con Léo Petrot en el costado izquierdo y Bigas más centrado o por rediseñar la zona, jugar con cuatro atrás, y poner en el carril zurdo a Pedrosa, recuperado de la lesión en el pie que le impidió viajar a Vitoria.

Altas y bajas de Elche y Athletic

Además de Pedrosa, el Elche también espera recuperar para este partido a Héctor Fort, aunque el lateral cedido por el Barça es seria duda. Las buenas noticias llegan en la medular, donde Sarabia podrá alinear como titular a Martim Neto, plenamente recuperado de las dolencias musculares que le hicieron perderse un par de partidos y ser suplente ante el Alavés, y recupera para la causa al internacional Mendoza, de vuelta tras disputar el Mundial sub-20 en Chile, aunque exprimido en un inicio de curso frenético para él entre su club y las selecciones.

El resto de la plantilla, en principio, estará dispuesto a poner su granito de arena en busca de tres puntos más que solidifiquen la construcción del proyecto de este Elche en Primera, a excepción de Diang, con molestias musculares. El resto de dudas a resolver tendrán que ver más con las rotaciones de Sarabia en portería y delantera que con condicionantes médicos o disciplinarios.

Enfrente, a la caza de la primera victoria foránea de la temporada en la ciudad de las palmeras, estará un Athletic que ha vaciado su enfermería durante estas dos semanas y que se presenta en Elche con los hermanos Iñaki y Nico Williams como puntas de lanza y con las únicas bajas de Beñat Prados y Egiluz, lesionados de larga duración.

Nico Williams besa el escudo del Athletic mientras su hermano, Iñaki, camina hacia el terreno de juego. / ATH

A Ernesto Valverde, técnico rojiblanco, no se le caen los anillos al admitir el buen momento de su rival: «Están jugando muy bien y tienen una energía positiva que la han extendido del año pasado. Su entrada en Primera está siendo sobresaliente. La liga es larga, pero en principio es un equipo difícil de combatir con las armas que tiene». Fútbol y proyecto. Esas son las armas del Elche para combatir a los fieros leones.