La remodelación del Martínez Valero de Elche cerrará su primera fase con el cambio de año

La primera fase de la remodelación exterior del estadio Manuel Martínez Valero encara su recta final. Con gran parte del feudo franjiverde teñido de verde mayormente y de negro los detalles, faltan los últimos pasos previos antes de, según lo explicado en su momento, dar paso a la segunda fase, que consistirá en al armado del exoesqueleto que cubrirá la estructura.

Más allá de las torres de emergencia, el pintado y proceso de imprimación cimentosa —medida que tiene por objetivo nivelar y regular los desperfectos de la superficie— está prácticamente terminado. Es precisamente en reforzar la seguridad las salidas de emergencia donde se está haciendo hincapié a lo largo de los últimos días.

Al margen de nivelar y pintar el hormigón, también se están realizando otras labores tanto estéticas como de seguridad a lo largo del estadio. La más visual, el repintado a negro de la fachada principal, trabajo que se finalizó el pasado viernes después de varias semanas de trabajo.

Otra de las tareas que están desempeñando trabajadores pertenecientes al departamento de mantenimiento del club, encargados de dar los primeros pasos de la reforma, consiste en la sustitución de las barandillas del estadio. Se ha buscado reforzar la seguridad del abonado sustituyendo las antiguas por unas más modernas y resistentes, que están siendo pintadas de color negro tras su renovación.

Arriba, las barandillas antiguas, en el medio, las nuevas a falta de ser pintadas, y debajo, las nuevas pintadas de negro. / A. R.

Para finalizar todos los pasos citados, el club estima que se necesitarán, siempre y cuando no surja ningún imprevisto, unas nueve semanas más. Esto implica que el inicio de la fase dos se posponga hasta el arranque de 2026, es decir, únicamente ocho meses antes respecto al inicio de la temporada 2026/27, plazo que se marcó la propiedad en la presentación del proyecto para el estreno del "Nuevo" Martínez Valero.

De los creadores del Nuevo San Mamés, La Romareda o La Cerámica

Tal y como se anunció en su momento, la empresa a cargo de la reforma del feudo ilicitano será IDOM, con experiencia en grandes estadios nacionales como el Nuevo San Mamés, La Cerámica o La Romareda e incluso del extranjero como es el caso del estadio Monumental de River Plate.

Entre las novedades que presentará el nuevo Martínez Valero, cuando concluyan las obras, destacan una cubierta en la grada de Tribuna o la ampliación de palcos en la zona de Preferencia. Entre la fachada exterior y la del propio recinto, habrá un espacio diáfano en el que poder pasear y visitar los comercios de ocio y gastronomía que se instalen en los bajos del estadio.

La intención es que la reforma permita que la zona en la que está ubicada el Martínez Valero tenga más "vida" en el día a día de la ciudad y no solo en los partidos. También habrá modificaciones en la zona de aparcamientos, para las cuales desde el club trabajan para poder disponer de cuantas más plazas para sus abonados.