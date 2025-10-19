El 1x1 del Elche 0-0 Athletic Club: exhibición de Víctor Chust

Volvía la competición doméstica al Martínez Valero y lo hizo con empate. El Elche firmó las tablas (0-0) ante el Athletic Club en un encuentro en el que los ilicitanos merecieron más. El conjunto dirigido por Eder Sarabia fue muy superior a sus rivales, pero no se pudo concretar con goles. Consulta las notas de los 15 franjiverdes:

6 Iñaki Peña, Portero Fiable No tuvo casi trabajo en el partido más allá de la salida de balón. Ha demostrado tranquilidad a la hora de arrancar las jugadas y no le quema el esférico en los pies.

7,5 Pedro Bigas, Defensa Contundente Sin hacer ruido y sin notarse su presencia, el capitán ha vuelto a cuajar un grandísimo partido. Está donde debe estar siempre un central, atento al corte y fiable con el balón en los pies.

9 Víctor Chust García, Defensa Rocoso Ha dado una exhibición en un encuentro sobrio y solvente. El único pero que se le puede achacar es un error en la primera mitad que casi cuesta el gol tonto de la jornada. Ante el Alavés no cuajó buen partido, pero hoy se ha resarcido de la mejor forma posible.

7 Léo Petrót, Defensa Atento Sin copar grandes titulares y pasando desapercibido, el francés está creciendo a pasos agigantados en el Elche. Ante el Athletic fue un seguro de vida y los delanteros sufrieron para superarle. Fue sustituido en el 60 por Pedrosa.

7,5 Álvaro Núñez, Defensa Activo No para de correr en todo el partido y siempre pide el balón. Le gusta entrar en juego y no negocia ningún esfuerzo. Se está consagrando como lateral revelación de la temporada en Primera y partidos así lo reafirman. Secó a Nico Williams en la segunda mitad.

8 Germán Valera, Centrocampista Inquieto Es imposible descifrar por donde aparecerá en el terreno de juego. No ha dejado de correr en ningún momento y cubre todas las zonas del campo. Los defensas del Athletic no sabían como pararlo, ya que aparecía tanto por dentro como por fuera.

7,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Organizador La salida del balón ha pasado por él y ha cuajado un grandísimo partido. Aporta rigor a la salida y cuando está bien este Elche lo nota. Es el director de orquesta y fruto de su calma, la franja tiene una de las mejores salidas de balón de la liga. Es el termómetro de este equipo.

8,5 Aleix Febas, Centrocampista Diferencial Sigue de dulce y su partido ha vuelto a ser excelso. El catalán no decepciona y en el momento en el que empezó a soltarse por la medular y a ganar protagonismo, el Elche jugó como los ángeles. Es la estrella del momento y partido a partido lo sigue reafirmando.

5,5 Martim Neto, Centrocampista Desaparecido Es un futbolista diferente que tiene una calidad tremenda en sus botas. Ante el Athletic no ha cuajado su mejor partido y ha estado un poco desaparecido. No ha tenido la incidencia en el juego que acostumbra a tener.

7 Rafa Mir, Peleón Pese a que el gol parece no querer entrar, sigue crecido y su intensidad le da mucho a este Elche. Gracias a un robo en una acción en la que demostró pelea y compromiso, rozó el gol. Ha sido un quebradero de cabeza para Laporte y Vivian, dos centrales top.

6,5 André da Silva, Delantero Desquiciado Ha estado picado todo el partido con el árbitro tras la decisión de no mostrar roja a Vivian en la primera parte. No deja de pelear y se nota que es un delantero top que está volviendo a su mejor nivel.

6 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Intenso Entró en el minuto 60 por Petrot en busca de mayor verticalidad en la banda izquierda. No dejó de correr y ofrece apoyos tanto en defensa como en ataque. Una completa garantía pero tampoco tuvo tiempo para más

6,5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Fugaz Entró en el minuto 70 porque no estaba para más y su comparecencia sobre el verde se hizo notar. Es un jugador tocado por una barita, el Elche tiene una joya en él. Lo intentó pero el gol no llegó.

SC José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Sin incidencia Entró cuando el partido encaraba su fase decisiva. No le dio tiempo a demostrar su calidad con centros y arrancadas.