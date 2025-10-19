Eder Sarabia, entrenador del Elche: "El VAR está bien pero hay que arbitrar en el campo"

Volvía el Elche a la competición doméstica y lo hizo como mejor sabe, con un juego espectacular. La polémica no estuvo exenta en el Martínez Valero y Eder Sarabia se encargó de recordarlo. "Podría dejar la actuación arbitral de lado y poner el foco en el partidazo del equipo, pero vengo con ganas de hablar de la jugada de Vivian. Tiene varios matices que son importantes de explicar, en el minuto 11 hay una disputa de André Silva con Vivian en la que el árbitro deja jugar. Si tú pones ese listón tienes que seguir manteniéndolo. El VAR está bien pero hay que arbitrar en el campo. Es una jugada facilísima que habría cambiado el partido", opinaba el técnico.

Dejando la polémica a un lado, Sarabia ha destacado que el equipo ha hecho muchísimas cosas bien. "Hemos dado muchos pasos hacia delante y apenas hemos permitido contragolpes. En la segunda parte nos ha faltado un pelín de calma. Hemos hecho un partidazo ante un equipo tremendo como es el Athletic".

"Ha sido un día maravilloso en todos los sentidos. Es la primera vez que me enfrentó al Athletic como primer entrenador y el ambiente ha sido brutal. Tenemos que pasar de los 30.000, la afición está tremendamente orgullosa y eso nos pone muy felices. Había mucha gente del Athletic, a pesar de no haber goles ha sido un gran partido. Que me entregase el premio mi padre ha sido muy especial, nos hemos emocionado los dos. Estoy muy agradecido al equipo y a todos los que trabajamos en el club", señalaba Eder Sarabia.

Eder Sarabia protesta al cuarto árbitro. / Matías Segarra

El técnico no ha querido pasar por alto que el Elche ha ido en todo momento a por el partido ante un equipo que cuenta con muchos recursos para defender. Sobre Yago de Santiago, que se había caído de la convocatoria a última hora, ha comentado lo siguiente. "El cuerpo le ha ido hablando durante estas semanas, a Vitoria lo llevamos más por lo simbólico. No queremos precipitarnos. Estará con nosotros enseguida, ninguna preocupación, es algo lógico después de una lesión tan grave".

"Puede ser que el cambio de Josan haya llegado tarde, pero ha sido por el tema físico. Germán nos estaba dando mucho y al final estaba tieso, por eso lo hemos cambiado. Luego también, creo que Léo, que ha hecho un partidazo, cuando bajen las temperaturas va a jugar todavía mejor. Veía muy bien al equipo, por eso no hemos usado tanto los cambios", añadía el técnico.

Sarabia ha reconocido que desde el club no se piensa en lo que viene, sino en que el encuentro ante el Athletic era para haberlo ganado. A partir del próximo martes arrancará la preparación para el duelo ante el Espanyol. "Si hacemos muchos partidos como esté estaremos más cerca de seguir sacando puntos".

Durante la jornada se están llevando a cabo protestas por parte de los equipos respecto a la poca transparencia mostrada por LaLiga sobre el Villarreal-Barcelona que se celebrará en Miami. "Siempre he sido muy reivindicativo. Me gustaría que la AFE hiciese más cosas por los jugadores y que los entrenadores estuviésemos más unidos. En el fútbol hay muchas cosas que hacer. Lo que se quiere buscar es más claridad y transparencia. No pedimos que se nos traté igual que Madrid o Barça, pero queremos equidad. Tenemos un producto maravilloso que podemos exportarlo, será beneficioso para todos, pero tiene que haber más comunicación y más claridad", opinaba Sarabia al respecto.

"Rafa Mir está tremendamente implicado y se siente querido. Me dijo que tendrá días mejores y peores, pero no será por este tema. Hace tiempo que no hace gol, pero ha hecho un grandísimo partido. Es una amenaza tremenda y ha sido una pena el paradón de Unai Simón", sentenciaba.