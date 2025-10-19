Elche CF
La polémica del Elche-Athletic: ¿falta de André Silva o roja a Vivian?
En el minuto 25 se produjo una acción en la que medió el VAR, con decepción franjiverde
El empate a cero entre Elche y Athletic podría haber tenido un resultado muy diferente si el colegiado, José Luis Guzmán Mansilla, hubiera tomado otra decisión en la acción más polémica del partido. La misma ocurrió en el minuto 25 de partido, con André Silva y Dani Vivian como protagonistas y, para completar la salsa, intervención del VAR.
Con 0-0 en el marcador, obviamente, un balón largo en dirección a André Silva y Vivian terminó con el defensa del Athletic desequilibrado y desviando el balón, que no se lo pudo llevar el portugués, quien inmediatamente reclamó algo. La acción siguió, sin que el colegiado señalará absolutamente nada. Las protestas franjiverdes aumentaron y, por los gestos, quedaba claro la petición: mano.
La decisión del árbitro
Cuando se paró el juego, desde la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) se avisó al colegiado del encuentro que debía revisar una posible acción de expulsión. La toma televisiva era clara: el balón golpeaba en la mano de Vivian y evitaba que André Silva pudiera encarar a Unai Simón. Nadie sabe lo que hubiese ocurrido a continuación
El problema, para el Elche, y la salvación, para el Athletic, es que en la pantalla que estaba visualizando Guzmán Mansilla también se hacía hincapié en la acción previa a la mano de Vivian, en la que André Silva da un leve toque al buscar el contacto con el central internacional español y este, efectivamente, se desequilibra. ¿Suficiente para pitar falta?
Así lo determinó el colegiado, que no mostró la roja a Vivian y señaló falta de André Silva, con el consiguiente cabreo de futbolistas, entrenadores y aficionados del Elche. Sin ir más lejos, Víctor Chust vio la tarjeta amarilla por las protestas derivadas de esta decisión. El encuentro continuó, con Vivian y André Silva enfrascados en varias batallas más, y concluyó con el empate inicial.
