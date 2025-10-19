Reparto de puntos entre Elche y Athletic

El Elche recibía al Athletic Club en casa para volver a la senda de la victoria tras el parón de selecciones. El conjunto de Éder Sarabia salió al terreno de juego con estos once jugadores: Iñaki Peña, Chust, Bigas, Pétrot, Núñez, Febas, Aguado, Germán Valera, Martim Neto, Rafa Mir y André Silva.

En la primera parte el Elche ha sido el claro dominador del juego, disponiendo de las mejores ocasiones por medio de Rafa Mir.

La jugada más polémica de los primeros 45 minutos la ha protagonizado Vivían al cortar con la mano una situación de gol donde André Silva se plantaba frente a Unai Simón. Tras revisar en el VAR, el colegiado ha decretado falta previa del delantero franjiverde descartando así la expulsión del internacional español.

Matías Segarra

En la segunda parte Ernesto Valverde ha sacado a los hermanos Williams al campo buscando más profundidad por las bandas. Sin embargo, el Elche ha sabido frenar con solvencia las llegadas de estos y ha seguido presionando al equipo visitante. En los últimos compases del partido, ninguno de los dos equipos ha puesto una marcha más y, finalmente, ha acabado en empate.

Se reparten asi los puntos Elche y Athletic en un partido disputado sin muchas ocasiones claras.