Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche CF

El Elche se queda sin ver puerta por primera vez esta temporada

Los franjiverdes llevaban desde el pasado 2 de marzo sin quedarse a cero ante la portería contraria

Rafa Mir abre los brazos tras una acción del Elche-Athletic

Rafa Mir abre los brazos tras una acción del Elche-Athletic / Matías Segarra

David Marín

David Marín

Al octavo partido este Elche perdió... y al noveno no marcó. El conjunto franjiverde se quedó sin ver puerta por primera vez esta temporada, pese a generar peligro suficiente para hacerlo, especialmente en las ocasiones de Rafa Mir y André Silva que desbarató Unai Simón.

El Elche, que en Vitoria ya salvó esta racha a última hora con el gol del propio Silva en el tiempo de descuento, ha encadenado su mejor racha en un inicio de temporada en Primera División y una de las mejores de su historia. En concreto, el Elche ha llegado a encadenar 21 partidos seguidos marcando, los ocho mencionados de este curso en la máxima categoría y los 13 últimos del pasado, en Segunda División.

21 partidos

La última vez que el Elche se quedó seco fue el 2 de marzo, en Santander, contra el Racing, con derrota por 2-0. Desde entonces se inició una racha espectacular que llevó en volandas a los franjiverdes a la élite y que les ha permitido empezar entre los mejores con muy buen pie.

Para encontrar una racha mejor en la historia de la centenaria entidad ilicitana habría que remontarse a la temporada 1957-1958, cuando el Elche militaba en Tercera División, en el primero de los dos ascensos con César Rodríguez en el banquillo que, un par de años después, permitió a los franjiverdes dar el salto a Primera División por primera vez en su historia.

Los 21 partidos consecutivos del Elche marcando

  1. Elche 3-1 Castellón (Canario Álvarez, Germán Valera y John)
  2. Oviedo 1-1 Elche (Josan)
  3. Elche 2-0 Eldense (Febas y Pejiño)
  4. Córdoba 1-2 Elche (Óscar Plano y Rashani)
  5. Elche 1-0 Racing Ferrol (Josan)
  6. Cádiz 0-1 Elche (Álvaro Núñez)
  7. Elche 2-2 Albacete (Fernández Mercau y Josan)
  8. Granada 1-1 Elche (Óscar Plano)
  9. Burgos 0-1 Elche (Fernández Mercau)
  10. Elche 1-3 Levante (Mourad)
  11. Huesca 2-1 Elche (Álvaro Núñez)
  12. Elche 2-0 Málaga (Sory Kaba y Mourad)
  13. Deportivo 0-4 Elche (Mourad, John, Germán Valera y Bigas)
  14. Elche 1-1 Betis (Germán Valera)
  15. Atlético 1-1 Elche (Rafa Mir)
  16. Elche 2-0 Levante (Rafa Mir y Mendoza)
  17. Sevilla 2-2 Elche (André Silva y Rafa Mir)
  18. Elche 1-0 Oviedo (André Silva)
  19. Osasuna 1-1 Elche (Pedrosa)
  20. Elche 2-1 Celta (André Silva y John)
  21. Alavés 3-1 Elche (André Silva)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents