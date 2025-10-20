Elche CF
El Elche se queda sin ver puerta por primera vez esta temporada
Los franjiverdes llevaban desde el pasado 2 de marzo sin quedarse a cero ante la portería contraria
Al octavo partido este Elche perdió... y al noveno no marcó. El conjunto franjiverde se quedó sin ver puerta por primera vez esta temporada, pese a generar peligro suficiente para hacerlo, especialmente en las ocasiones de Rafa Mir y André Silva que desbarató Unai Simón.
El Elche, que en Vitoria ya salvó esta racha a última hora con el gol del propio Silva en el tiempo de descuento, ha encadenado su mejor racha en un inicio de temporada en Primera División y una de las mejores de su historia. En concreto, el Elche ha llegado a encadenar 21 partidos seguidos marcando, los ocho mencionados de este curso en la máxima categoría y los 13 últimos del pasado, en Segunda División.
21 partidos
La última vez que el Elche se quedó seco fue el 2 de marzo, en Santander, contra el Racing, con derrota por 2-0. Desde entonces se inició una racha espectacular que llevó en volandas a los franjiverdes a la élite y que les ha permitido empezar entre los mejores con muy buen pie.
Para encontrar una racha mejor en la historia de la centenaria entidad ilicitana habría que remontarse a la temporada 1957-1958, cuando el Elche militaba en Tercera División, en el primero de los dos ascensos con César Rodríguez en el banquillo que, un par de años después, permitió a los franjiverdes dar el salto a Primera División por primera vez en su historia.
Los 21 partidos consecutivos del Elche marcando
- Elche 3-1 Castellón (Canario Álvarez, Germán Valera y John)
- Oviedo 1-1 Elche (Josan)
- Elche 2-0 Eldense (Febas y Pejiño)
- Córdoba 1-2 Elche (Óscar Plano y Rashani)
- Elche 1-0 Racing Ferrol (Josan)
- Cádiz 0-1 Elche (Álvaro Núñez)
- Elche 2-2 Albacete (Fernández Mercau y Josan)
- Granada 1-1 Elche (Óscar Plano)
- Burgos 0-1 Elche (Fernández Mercau)
- Elche 1-3 Levante (Mourad)
- Huesca 2-1 Elche (Álvaro Núñez)
- Elche 2-0 Málaga (Sory Kaba y Mourad)
- Deportivo 0-4 Elche (Mourad, John, Germán Valera y Bigas)
- Elche 1-1 Betis (Germán Valera)
- Atlético 1-1 Elche (Rafa Mir)
- Elche 2-0 Levante (Rafa Mir y Mendoza)
- Sevilla 2-2 Elche (André Silva y Rafa Mir)
- Elche 1-0 Oviedo (André Silva)
- Osasuna 1-1 Elche (Pedrosa)
- Elche 2-1 Celta (André Silva y John)
- Alavés 3-1 Elche (André Silva)
