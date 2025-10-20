El Elche se queda sin ver puerta por primera vez esta temporada

Al octavo partido este Elche perdió... y al noveno no marcó. El conjunto franjiverde se quedó sin ver puerta por primera vez esta temporada, pese a generar peligro suficiente para hacerlo, especialmente en las ocasiones de Rafa Mir y André Silva que desbarató Unai Simón.

El Elche, que en Vitoria ya salvó esta racha a última hora con el gol del propio Silva en el tiempo de descuento, ha encadenado su mejor racha en un inicio de temporada en Primera División y una de las mejores de su historia. En concreto, el Elche ha llegado a encadenar 21 partidos seguidos marcando, los ocho mencionados de este curso en la máxima categoría y los 13 últimos del pasado, en Segunda División.

21 partidos

La última vez que el Elche se quedó seco fue el 2 de marzo, en Santander, contra el Racing, con derrota por 2-0. Desde entonces se inició una racha espectacular que llevó en volandas a los franjiverdes a la élite y que les ha permitido empezar entre los mejores con muy buen pie.

Para encontrar una racha mejor en la historia de la centenaria entidad ilicitana habría que remontarse a la temporada 1957-1958, cuando el Elche militaba en Tercera División, en el primero de los dos ascensos con César Rodríguez en el banquillo que, un par de años después, permitió a los franjiverdes dar el salto a Primera División por primera vez en su historia.