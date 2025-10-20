Reacciones al Elche 0-0 Athletic
Iñaki Peña: "El Elche ha hecho todo para ganar... pero nos ha faltado el gol"
El guardameta franjiverde se muestra satisfecho tras volver a dejar la portería a cero
El portero del Elche, Iñaki Peña, habló ante los medios del club franjiverde tras el empate a cero entre Elche y Athletic, correspondiente a la jornada 9 de la Primera División. Todavía a pie de campo, estas fueron sus declaraciones:
Valoración del partido: "El equipo ha hecho un partidazo. Hemos hecho todo para ganar. Desde nuestra forma de entender el fútbol, hemos sido muy superiores. Hemos minimizado al rival. Nos ha faltado el gol. Hemos tenido un par de ocasiones ahí al final, una pena. Nos vamos muy contentos".
Cómo vivió el choque: "Nuestra filosofía nos lleva a entrar en contacto con el balón más veces con el pie que con las manos. Al final, cuando te toca tienes que estar preparado ya sea en el minuto 1 o en el 90."
Nueva portería a cero: "Minimizar a un equipo con tantas grandes individualidades como los Williams, Sancet, Guruzeta... son jugadores de talla mundial. Al mínimo error que tengas, te hacen gol. Haber mantenido la portería a cero significa que el equipo no ha tenido que defender mucho, pero cuando le ha tocado lo ha hecho de 10".
Sobre lo que viene: "Ahora toca recuperarnos, tenemos una semana entera para trabajar. Viene una semana complicada con el Espanyol, luego el Barça, también la Copa. Si seguimos siendo tan superiores como hasta ahora, siempre vamos a estar más cerca de ganar que de perder".
