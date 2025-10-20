¿Cuándo se juega el Elche-Real Madrid de la jornada 13 de Primera División?

El Elche ya conoce el horario del día en el que recibirá en el Martínez Valero al Real Madrid, actual líder de la Primera División. Tras el último parón de selecciones del 2025, los franjiverdes se medirán al club blanco en la jornada 13 de la liga.

Los horarios confirmados por parte de LaLiga han ubicado el Elche-Real Madrid el domingo 23 de noviembre, a las 21 horas, en el feudo ilicitano.

Antes de enfrentarse al 15 veces campeón de Europa, el conjunto de Sarabia debe de jugar primero frente al Espanyol (RCDE Stadium, 25 de octubre a las 16:15 horas), a Los Garres (Nueva Condomina, 29 de octubre a las 19 horas), al FC Barcelona (¿Camp Nou?, 2 de noviembre a las 18:30 horas) y a la Real Sociedad (Martínez Valero, 7 de noviembre a las 21 horas).

Calendario madridista apretado

El importante número de internacionales que suele tener el Real Madrid convertirán la visita del conjunto blanco al Martínez Valero en un quebradero de cabeza para Xabi Alonso.

Tras el parón, el técnico deberá decidir entre dar descanso a sus futbolistas en Elche o, por el contrario, hacerlo frente al Olympiacos en la Champions League, el miércoles a las 21 horas, es decir, únicamente 72 horas después de que el balón eche a rodar en el templo franjiverde.