Un mes para medir el proyecto del Elche

14 puntos, de los 41 teóricamente necesarios para asegurar la salvación, ya están en el poder del Elche. Un tercio del objetivo principal conseguido, con una cuarta parte del calendario tachado. El promedio, obviamente, es más que positivo, teniendo en cuanto el número puro, las matemáticas.

Ese colchón que tiene el Elche le va a venir bien en el próximo mes, que se presenta muy exigente echando un simple vistazo al calendario franjiverde. Cinco partidos oficiales, la primera ronda de Copa del Rey, los duelos contra los dos grandes de la liga y el tercer parón FIFA del curso, último del año natural. Mucho vaivén, tanto futbolístico como mental, del que el conjunto dirigido por Eder Sarabia espera salir bien colocado dentro de 32 días.

Entonces, en el final de esta especie de «Tourmalet», el Elche recibirá en el estadio Manuel Martínez Valero al Real Madrid. Este lunes se ha conocido el día y horario exactos del encuentro: domingo 23 de noviembre a las 21:00. Será en jornada inmediatamente posterior al parón de selecciones, por lo que teóricamente los ilicitanos dispondrán de una mejor preparación durante esas dos semanas para tratar de puntuar ante los blancos.

Para ese encuentro, salvo sorpresa organizativa, la entidad activará el primero de los dos días de pago incluido en el abono de la temporada 2025-2026, por lo que los más de 27.000 seguidores que se sacaron el carné en verano pasarán por caja. La idea es no repetir situaciones como en el pasado reciente, en el que el blanco del Martínez Valero diluyó al verde. La buena marcha del equipo debería ayudar a que pese a que exista la opción de liberar asientos, la masa social franjiverde esté casi al 100% con los suyos.

A Barcelona, Copa y Real

Antes de ese partido contra el Madrid, el Elche tendrá otros cuatro oficiales, tres de liga y uno de Copa. La próxima semana, en la que dará inicio esta carrera de un mes, los hombres de Sarabia afrontan triple cita, con todos los duelos lejos de la ciudad de las palmeras. Los dos de liga serán en Barcelona y el de Copa en Murcia. El Espanyol, uno de los últimos equipos en mantener la condición de invicto en España junto a Elche, Real Madrid y Barcelona será la primera piedra de toque. Una salida compleja donde solo ha ganado el Betis este curso y ya han caído Atlético, Osasuna y Mallorca.

Tras los pericos llegará la hora de los azulgranas, con previa parada entre semana en la Nueva Condomina de Murcia, donde el Elche se enfrentará a Los Garres en su estreno copero. Un supuesto trámite contra un club de Preferente Autonómica donde habrá rotaciones y oportunidades para los menos habituales y canteranos. Día crucial para ellos si quieren seguir en la libreta de Sarabia.

Lamine Yamal celebra un gol con el Barcelona / Toni Albir / EFE

El primer fin de semana de noviembre tocará visita a Montjuïc, exilio culé a la espera de poder «llenar» el Camp Nou. Los franjiverdes mirarán de reojo lo que hagan los Lamine, Pedri y compañía en el Clásico este domingo, ya que la moral podría ser una u otra en la cita inmediatamente posterior para ellos, al estar exentos los catalanes de la cita en la competición del KO.

El rival entre Barça y Madrid será la Real Sociedad, en el reencuentro del Elche con el Martínez Valero tras tres partidos fuera. Será, además, con césped renovado, ya que el club aprovechará estos días sin partidos para perfeccionar el tapete de cara a lo que queda de temporada. Espanyol, Los Garres, Barcelona, Real Sociedad y Real Madrid. Cinco citas importantes en la agenda de un Elche que, pese a la dificultad de las mismas, quiere salir airoso de este tramo del curso.