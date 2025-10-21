Affengruber solo piensa en cumplir su contrato con el Elche... hasta 2027

Ni Atlético de Madrid, ni Manchester United ni Betis. David Affengruber está centrado en su futuro en el Elche, donde tiene contrato hasta el mes de junio de 2027, al haber renovado un curso más del que tenía firmado cuando fichó, hace un año, por la entidad ilicitana. El defensa austriaco es consciente del buen inicio de temporada que está realizando y del interés de otros clubes, pero, de momento, únicamente piensa en blanco y verde.

Affengruber, tras un verano (el de 2024) en el que estudió diversas ofertas al concluir su vinculación con el Sturm Graz austriaco, acabó fichando por el Elche, con la liga ya iniciada, pese a tener propuestas de primera división alemana. Le convenció el proyecto deportivo, la pasión de su entrenador y la calidad de vida que presintió en la zona durante una breve estancia en septiembre del año pasado y que ha podido corroborar a lo largo de los últimos 13 meses.

Su buen rendimiento deportivo le puso en el escaparate casi de inmediato, pese a jugar en Segunda División. El salto de categoría ha hecho que el altavoz mediático se magnifique. Y ya ha generado rumores del posible interés de grandes clubes, como Atlético de Madrid, Manchester United, Sevilla o Betis; por hacerse con sus servicios.

El compromiso de Affengruber

El Elche, sin embargo, tiene atado en todos los planos posibles a Affengruber. En primer lugar, el contractual, al haber renovado su contrato hasta junio de 2027 con el ascenso a la máxima categoría y haber reforzado también su cláusula de rescisión. En segundo lugar, el deportivo, con un proyecto que tiene convencido tanto al jugador como a su entorno más cercano. Y en tercer lugar, el personal, ya que el austriaco está encantado con su vida en la costa mediterránea y con el cariño que recibe por parte del club.

David Affengruber, sobre un balón mientras se ata las botas en el Diego Quiles. / Áxel Álvarez

El futbolista también es consciente de que el tiempo en el fútbol pasa rápido y de que, tarde o temprano, lo más posible es que acabe dando el salto a otro equipo. No tiene prisa por hacerlo. De momento, solo piensa en el Elche, incluso a medio-plazo. Por su cabeza no pasa, salvo que haya una oferta irrechazable tanto para él como para el club, marcharse antes de concluir la presente temporada. Hay, por lo tanto, Affengruber para rato como franjiverde.