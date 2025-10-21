El Elche es el equipo que más faltas recibe en Europa

Posesión franjiverde. Jugador del Elche. Sonido de silbato. Falta. Este proceso se ha repetido ya en 148 ocasiones a lo largo de las nueve jornadas disputadas por el conjunto ilicitano esta temporada en Primera División. A ningún otro equipo le han pitado más faltas a favor. Ni en España... ni en Europa.

El Elche lidera, de manera bastante holgada, el ranking de faltas recibidas en la 2025-2026 en Primera División. El siguiente equipo en el mismo es el Real Madrid, líder de la categoría, con 15 menos (133). Luego vienen Alavés (126), Betis (124), Getafe (121) y Sevilla (119). Por encima de la centena están también Athletic, Mallorca, Girona, Barcelona y Levante, pero muy lejos ya de los franjiverdes.

En las cinco principales ligas europeas, que más o menos tienen el mismo número de jornadas disputadas, ningún equipo se acerca tampoco a los guarismos franjiverdes. A la Roma, en Italia, y al Auxerre, en Francia, les han señalado 119 infracciones a favor. Al Aston Villa en Inglaterra, 101. El Friburgo y el Bayer Leverkusen son los conjuntos más "apaleados" en Alemania, con 93 faltas recibidas cada uno.

Es este un dato a tener en cuenta para que desde el estamento arbitral se empiece a controlar el modo que tienen los rivales de intentar anular el estilo del Elche. O, al menos, debería serlo. En la última jornada, el Athletic le hizo 20 faltas a los futbolistas que vestían de blanco y verde. Tres jugadores fueron amonestados con cartulina amarilla. El primero de ellos, en el minuto 61: Galarreta, por reiteración. Jauregizar la vio en el 83 y Vivian en el descuento. Antes de todo esto, un central como Chust (minuto 29) y un carrilero con labores defensivas como Germán Valera (minuto 44) vieron la amarilla sin haber dado ni una patada, por protestas aparentemente leves.

Febas, imparable... de manera legal

En el apartado individual, dos futbolistas del Elche están entre los cinco que más palos reciben en Primera División. Febas es el líder de esta clasificación, con 29 faltas señalizadas a su favor, cuatro más que su inmediato perseguidor, el levantinista Iván Romero (25). A Pablo Ibáñez (Alavés) y Lo Celso (Betis) les han frenado de manera ilegal en 23 ocasiones. El siguiente en el listado es Germán Valera, con 21, justo por delante, por ejemplo, del madridista Vinicius Junior.

Febas protesta al árbitro. / LOF

Cada vez es más descarada la orden de muchos oponentes de vigilar a un futbolista como Febas, primero, y de frenarlo con falta si es necesario, después. Ahora que se acercan los duelos ante Barcelona y Real Madrid sería bueno tener en cuenta estos hechos. No solo las grandes estrellas como el ya mencionado Vinicius o Lamine Yamal reciben palos. Hay a quienes les dan más, aunque no se vean tanto.