El Elche pide a la Patrona salud, permanencia y fútbol

El Elche hizo piña este martes en torno a la Virgen de la Asunción en la Basílica de Santa María en la tradicional ofrenda de cada inicio de temporada a la Patrona de la ciudad, algo más tarde de lo habitual este año, entre la cercanía de la visita de junio tras el ascenso y el hecho de que el club prefiriera tener la plantilla cerrada y no hacerla en agosto, durante las fiestas, como venía siendo habitual.

Allí estuvieron presentes la primera plantilla, futbolistas de las categorías inferiores y de la sección femenina, el cuerpo técnico encabezado por Eder Sarabia, y la directiva, con el presidente Joaquín Buitrago y el director general, Pedro Schinocca, al frente. Antes de posar los diferentes ramos a los pies de la virgen, el párroco de Santa María ofreció una breve misa en la que, a parte de éxitos deportivos, se pidió salud a los futbolistas de cara a la temporada 2025-2026 y se recordó la figura de los aficionados fallecidos.

Pedro Bigas, Josan y Dituro, capitanes de la primera plantilla masculina; Sara Mico, capitana de la primera plantilla femenina, Pablo Felipe, capitán del Elche Ilicitano, Eder Sarabia, Joaquín Buitrago y José Antonio Román, concejal de Medio Ambiente y Deportes fueron los encargados de llevar los ramos, con la compañía de Javier Parreño, párroco de Santa María.

Joaquín Buitrago

Antes de la ofrenda, compareció ante los medios el presidente, Joaquín Buitrago, que aseguró que si el equipo ilicitano mantiene la actual línea de juego que está mostrando en las primeras jornadas del campeonato "no va sufrir" para lograr la permanencia, objetivo prioritario de la entidad en su regreso a Primera.

Buitrago no quiso marcar al Elche objetivos clasificatorios más allá de "seguir ilusionando y jugando como en las primeras jornadas". "Estaremos más arriba o más abajo, pero la valoración es positiva porque hemos generado un ambiente en el que la gente, más allá del resultado, se va satisfecha del campo porque ve que su equipo compite y tiene una forma de jugar que agrada", señaló el dirigente.

Buitrago valoró que con su actual filosofía de juego el equipo de Eder Sarabia está generando un "gran sentimiento" en la ciudad y destacó que los jóvenes ilicitanos no son del Madrid, Barcelona o Atlético "sino del Elche". "Hacía muchos años que no teníamos la sensación de un club grande y poderoso", dijo el presidente, que afirmó que los rivales "tienen miedo" al conjunto ilicitano.

"No nos da miedo nadie, sea modesto o grande, y los de la Champions nos temen", reiteró el mandatario. "Hay que hacer una valoración del conjunto de la temporada. A veces (los árbitros) se equivocan por la presión que tienen para no cometer errores en contra de determinados equipos, pero no percibo animadversión", explicó el abogado ilicitano al ser cuestionado sobre la polémica arbitral del Elche-Athletic. "Puede ser que el domingo hubiera un error, pero a veces te dan y otras te quitan", apostilló Buitrago.

El presidente del Elche también confió en que a partir de enero se pueda comenzar a construir la Ciudad Deportiva del Elche. "Estamos trabajando en el diseño y en definir la edificación. Estamos ultimando el proyecto para pedir la licencia de obras al ayuntamiento", señaló, para acabar presumiendo de la situación financiera de la entidad.

"Tenemos el club saneado y en el mercado no tuvimos necesidad de vender. Salieron los que creímos que tenían que salir y vinieron los que quisimos que vinieran", comentó el mandatario, que aclaró que el club siempre está trabajando en las negociaciones para la renovación de futbolistas, "pero a veces los que marcan los tiempos sin los jugadores", subrayó.