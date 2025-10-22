Affengruber: «¿Interés de otros equipos? Mi plan es quedarme en el Elche»

Con muchas «novias» y contrato hasta 2027, de momento David Affengruber solo tiene ojos para el club por el que dejó el frío de Graz para convertirse en una de las revelaciones del momento en la cálida costa mediterránea. El káiser del Elche solo piensa en franjiverde.

Ya son nueve jornadas en Primera División con el Elche, ¿cómo está yendo esta temporada en la élite?

Muy bien, empezamos espectacular, en resultados y en juego. Tenemos que seguir así y disfrutar de este camino.

Y a nivel individual, ¿cómo está siendo su adaptación a la categoría?

El nivel ahora es más alto, algo normal. La Primera División es más difícil, pero nosotros siempre tenemos un buen plan y también un gran equipo. Siempre disfrutamos los partidos y luchamos para conseguir los tres puntos.

En el horizonte aparecen Barcelona y Real Madrid, con futbolistas como Lamine Yamal y Mbappé, ¿cómo va a marcarlos?

Bueno, ahora vienen los dos partidos en Barcelona. De momento solo nos enfocamos en el Espanyol y después ya hablaremos para el Barça.

Vuelve al equipo después del partido de sanción. ¿Cómo va la semana?

Como siempre, estamos entrenando bien. El míster tiene un buen plan para este partido. Y vamos a viajar a Barcelona para ganar.

David Affengruber posa en el tunel de vestuarios durante la sesión de fotos con INFORMACIÓN, antes de la entrevista. / Áxel Álvarez

Acaba de mencionar al míster. Defina a Eder Sarabia.

Creo que el estilo de juego con el que él quiere jugar en Primera fue el que vimos en Segunda. El año pasado necesitábamos tiempo para mostrar en el campo el juego que trabajábamos en los entrenamientos. Después de algunos partidos pudimos desarrollar este estilo de fútbol y luego llegaron los puntos. Cuando asimilamos el plan del místerpasamos a ser muy fiables en el campo.

Sin cambiar el estilo...

Me gusta que no hayamos cambiado nuestro estilo de juego porque ahora estemos en Primera. Algunos equipos lo hacen al jugar contra grandes equipos, ya que tienes que defender más. Pero sobre todo cuando jugamos en casa intentamos mantener nuestro estilo. Quizás eso es lo que nos hace un poco especiales.

¿Es un estilo difícil de asimilar?

En Austria siempre jugué con un estilo de presión, tanto en Red Bull Salzburgo como en Sturm Graz, con un fútbol más vertical, intentando llegar lo más rápido posible a la portería rival, sin tanto toque de balón. Aquí hay que controlar el juego con el balón, ese es el objetivo.

El estilo de su seleccionador, Rangnick, es parecido al de Sarabia. Con el nivel que está mostrando, ¿no le ha llamado para decirle si tiene opciones de ir al Mundial del verano que viene?

Para cualquierfutbolista es un sueño jugar para su propio país. Es, por supuesto, uno de mis objetivos, pero yo solo puedo controlar mi juego aquí, mantener mi nivel o mejorarlo cada semana y ayudar al Elche a tener el mayor éxito. Yo espero que el seleccionador me llame, pero no está en mis manos.

Además, después del siguiente parón FIFA se enfrenta al Real Madrid, donde juega Alaba, que podría ser compañero suyo en la selección. Habrá que hacer tres buenos partidos antes…

Sí, como he dicho antes, esto no está en mis manos. Solo me concentro aquí, en mi equipo, en el Elche. Este equipo es increíble, nos divertimos juntos...

Se le ve feliz en Elche...

Estoy muy feliz. Mi novia y yo estamos muy contentos aquí. Es la primera vez que vivimos fuera de Austria y allí ahora están a diez grados bajo cero, justo está empezando la temporada de esquí. Aquí todavía estamos yendo a la piscina. Pero ya no es solo el clima, también es la gente. Me encanta el club, me encanta la ciudad y, especialmente me encanta la manera en la que jugamos. Hay chicos increíbles aquí.

Aún así, los rumores sobre clubes que se están interesando en sus servicios no cesan. ¿Qué dice sobre esto?

No puedo decir nada sobre eso porque no sé nada. Solo puedo concentrarme en el día a día. Trato de ayudar a este equipopara obtener tantos puntos como sea posible. Creo que estamos en el camino correcto. Ahora tenemos que dar el siguiente paso para que nuestro nivel sea aún mejor.

¿Por su cabeza pasa poder irse antes de terminar la temporada, en el mercado de enero?

En el fútbol el tiempo pasa muy rápido. Nunca sabes lo que puede pasar, pero mi plan es estar aquí. Como he dicho antes, me encantanel club, la ciudad y mis compañeros. No hay nada más que decir.

Feliz en lo personal, feliz en lo deportivo… ¿se ve peleando por Europa?

Siempre puedes tener un sueño, pero nuestro primer objetivo debe ser quedarnos en Primera. Luego, cuando tengamos 41 puntos, hablaremos.

Affengruber habla durante la entrevista / Áxel Álvarez

¿Cómo se enamoró del fútbol?

Tengo dos hermanos mayores que jugaban al fútbol, aunque no llegaron a profesionales. Pero tienen 10 y 12 años más que yo, así que yo era un niño pequeño que jugaba al fútbol con ellos. Mi ídolo era Marco Reus (delantero alemán, ex del Borussia Dortmund).

¿Le gustaba el Borussia Dortmund, la Bundesliga o solo Reus?

No, soy un fanático del fútbol. Le veía a él cuando jugaba en el equipo nacional y me gustaba su estilo. Como central, por ejemplo, me encanta Van Dijk, pero yo no siempre he jugado como defensa, cuando era más joven jugaba en otras posiciones. Ahora me fijo mucho en los centrales y Van Dijk creo que es un buen ejemplo. Me gusta ver la Champions en casa y estudiar a estos jugadores especiales.

Un deseo para la 2025-2026.

Que sea una temporada inolvidable. Quiero hacer felices a los aficionados. Sé que el club está orgulloso de nosotros, los jugadores, y sería increíble que toda la ciudad estuviera orgullosa del estilo que tenemos.

¿Y en lo personal?

Saludpara mi familia y mi novia. Es lo más importante del mundo. Pido disfrutar la vida juntos, tener momentos especiales con ellos.