Pedrosa avisa del potencial de su equipo: "Aún queda más Elche por ver"

Crecer en un lugar, aunque luego tu labor profesional te aleje del mismo, deja un poso. Ocurre con multitud de futbolistas. Esta semana, uno de ellos será Adrià Pedrosa, lateral del Elche, que se reencontrará con el Espanyol, donde terminó su formación y debutó en la élite. Un partido "muy especial", como ha reconocido el propio futbolista este miércoles en rueda de prensa.

Pedrosa también ha pasado revista al resto de temas de actualidad del club, desde el buen inicio de temporada, con un mensaje optimista y ambicioso, al papel de Eder Sarabia y su cuerpo técnico en la entidad franjiverde. No esquivó tampoco la polémica arbitral del Elche-Athletic, zanjada, según sus palabras, dentro del vestuario.

Partido especial

"El Espanyol ha sido mi casa durante nueve años, desde juveniles. Lo único que le tengo es cariño. Para mí es un partido muy especial, pero el máximo respeto que le puedo mostrar es jugar lo mejor posible".

Manolo González (entrenador del Espanyol)

"No lo conozco personalmente, cuando me fui él no estaba. Lo que me dicen es que tiene una manera de ser muy cercana, que ha unido al club después de momentos duros, en los que el club estaba dispersos. Su trabajo está siendo excepcional".

Las dos sorpresas del inicio de liga

"Ahora mismo somos los equipos revelación, aunque ellos tienen un juego mucho más directo. Lo que tenemos que hacer es tener el balón y en esos puntos fuertes de segunda jugada, que tienen delanteros grandes, intentar restárselos".

Su estado físico tras la lesión

"Todos los jugadores estamos muy metidos, un bloque en el que todos estamos contentos. Yo he venido a jugar lo máximo. Tuve la mala suerte de la lesión en el dedo, pero ya estoy recuperado y preparado para competir con el puesto, principalmente con Léo Petrot, por posición natural".

Claves de la trayectoria

"Veo un trabajo excepcional desde el año pasado porque entendemos bien lo que Sarabia nos quiere transmitir. No hay suerte que valga porque estamos siendo superiores a equipos que por nombre tendrían que ser mejores. Aún queda más Elche por ver porque con el trabajo que estamos haciendo vamos a ser mejores".

Cuerpo técnico

"Hay mucha cercanía y confianza con los técnicos, nos podemos decir las cosas a la cara. Eso no pasa en todos los clubes. Jon Pascua está muy pendiente de nosotros, sirve de enlace entre el míster y nosotros".

Eder Sarabia

"En el fútbol es difícil cambiar de sistemas durante un partido, pero no solo alabaría al míster por ello, también a los jugadores. Lo tienen inculcado los que llevan más tiempo y nos lo hacen más fácil a los que llegamos nuevos".

Pedrosa pugna con Bryan Zaragoza por la posesión durante el Elche-Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Polémica arbitral

"Sinceramente, ni le hemos dado importancia. Para mí se equivocó porque el contacto de André Silva es normal. El míster en el momento se calienta, pero pasados los días le hemos dado poca importancia. Fallos siempre van a haber, hay que aceptarlos y ya está".