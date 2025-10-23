Las bodas de oro de Elche y Espanyol

La historia de Elche y Espanyol da para mucho, pues uno fue fundado en 1923 y el otro en el año 1900. Con el paso de las décadas se han convertido en dos instituciones clave dentro del fútbol español y como no podía ser de otra forma, a lo largo de los años se han sucedido grandes batallas entre franjiverdes y pericos. Hasta 49 han sido las ocasiones que ambos clubes se han visto las caras y han peleado sin cuartel por conseguir sus respectivos objetivos. En estos precedentes hay algunos que dejan mejor sabor de boca que otros para los seguidores franjiverdes, con derrotas dolorosas y victorias de mérito.

Hasta el momento, y a la espera del enfrentamiento número 50, el balance entre pericos y franjiverdes es positivo para el conjunto catalán. El Elche ha ganado 15 partidos, mientras que ha empatado 14 y ha caído en 20. Unos números que buscará darle la vuelta Eder Sarabia este próximo sábado a las 16:15 horas en el RCDE Stadium, en el que será el décimo reto de la temporada para la franja. Partiendo de lo visto hasta el momento, no suena descabellado pensar en que se puede conseguir una victoria que se está resistiendo desde el 10 de enero de 2022.

Aleix Febas conduce el balón delante de Jofre, en un duelo de 2023 en el RCDE Stadium / Felipe Mondino

El último encuentro entre ambos conjuntos se remonta al 27 de abril de 2024, con Elche y Espanyol inmersos en el "play-off" a Primera División. Era la jornada 37, por lo que la temporada entraba en su fase decisiva. El resultado fue de 2 a 2, con goles de John Chetauya y Mourad para el conjunto franjiverde y Puado y Braithwaite para el combinado catalán. Por aquel entonces, el destino terminaría siendo bien distinto para los dos. El Espanyol consiguió el ansiado ascenso en casa del Oviedo y el Elche terminó el curso de la peor manera posible, 11º y con Becaccece despidiéndose del banquillo.

Este precedente fue el último de una intensa batalla que se lleva extendiendo casi 66 años o para ser más exactos, 24.092 días. Para ver el primer enfrentamiento entre ambas entidades hay que rebobinar hasta el 8 de noviembre de 1959. El Elche, octavo en la clasificación y entrenado por César Rodríguez viajó hasta Sarrià mara medirse a un Espanyol que por aquel entonces ocupaba la undécima posición de la tabla clasificatoria. El resultado no sería favorable para la franja y se marcharía hacia la ciudad de las palmeras con un 3-0 en contra, orquestado por Recamán, Sastre y Camps.

Partido más desparejo

Uno de los duelos más desparejos que se recuerdan entre ambos equipos es el que sucedió el 8 de octubre de 1961. El Elche venció 6-2, consiguiendo ganar por cuatro goles de diferencia al Espanyol por primera y última vez en la historia. La franja se aupó a lomos de Juan Ángel Romero, quien con cuatro dianas, fue el principal causante de la holgada victoria local, además de hacer en el minuto 49 el gol número 100 del Elche en Primera División. También "mojó" José Enrique Gutiérrez Cardona en dos ocasiones.

Nunca la franja ha caído por cuatro goles de desventaja ante el Espanyol, pero sí son varias las ocasiones en las que el conjunto catalán ha superado al ilicitano por tres tantos. La primera llegó en 1959 en el primer enfrentamiento entre ambos, pero no sería la única. Dos años más tarde, también en Sarrià, el Espanyol superaba 5 a 2 al Elche en un duelo correspondiente a la jornada 29 de la temporada 1960-1961. El 4 de diciembre de 1966 la franja volvía a caer 3-0 como visitante. Tendrían que pasar 19 años para volver a vivir otro traspié de tal magnitud. Fue en Elche y marcaron para los visitantes Lauridsen y Pineda en dos ocasiones.

Pere Milla celebra un gol con el Elche en el RCDE Stadium en 2022. / Andreu Dalmau

El presente del Elche es inmejorable y está llegando a cimas nunca antes vistas en la ciudad. Sin embargo, se le atraganta el Espanyol, ya que desde el 10 de enero de 2022 no conoce la victoria ante el conjunto catalán. Fue en la jornada 20 y el triunfo fue obra de Pere Milla con un doblete. Caprichos del destino, el catalán estará presente en el duelo del sábado, pero esta vez, con la elástica del Espanyol.

Además de ser un partido importante por convertirse en la 50ª ocasión que ambas entidades se ven las caras, será un duelo de conocidos. Pere Milla será uno, pero no el único. José Salinas se reencontrará por primera vez con el Elche tras conseguir el ansiado ascenso el pasado curso y marcharse el 30 de junio como agente libre.

El Elche busca escribir otro episodio glorioso en su historia reciente, que está batiendo en estos últimos días récords que pocos podrían presagiar. No será una empresa fácil, pues el Espanyol es otra de las grandes revelaciones de este arranque. El conjunto catalán ocupa la sexta posición de la tabla clasificatoria, justo por encima de la franja. Será uno de los mejores duelos de la jornada 10, en la que Eder Sarabia buscará prorrogar el estado de gracia de los suyos.