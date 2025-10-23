La caída al ostracismo del canterano del Elche José Salinas

Un ascenso suele ser un puente en la carrera de muchos futbolistas y un punto de inflexión. Un jugador que destaca en Segunda División y que es clave en un equipo que escala a la élite del fútbol español acostumbra a tener interés de equipos de media-baja tabla de Primera. Una vez hecho el trabajo, solo es cuestión de tiempo que lleguen las ofertas y las nuevas novias. Ahí es el momento en el cual el futbolista debe decidir. Bien puede optar por continuar en el proyecto que le ha llevado a lo más alto o, por el contrario, abandonar la entidad y tomar un nuevo rumbo en la carrera deportiva, entrando en juego varios condicionantes, como la economía, las aspiraciones del club o los aspectos personales del jugador.

Salinas se dispone a centrar durante un partido ante el Tenerife de la temporada pasada. / LOF

José Salinas se vio el pasado verano en esta tesitura y su decisión no fue del agrado de la parroquia franjiverde. El alicantino ha sido, a lo largo de los últimos años, un referente de la cantera del Elche. Quemó etapas en las categorías inferiores del club, pasando por el juvenil y el Ilicitano, con cesiones a Unionistas y Mirandés. Salinas era una muestra de que el trabajo duro tiene sus frutos y de que si se confía en el proceso, todo llega. Logró debutar con el primer equipo en 2021 y en 2023 ya era un fijo en las alineaciones.

La temporada pasada le encumbró como uno de los mejores laterales de Segunda División. Fue el futbolista de campo del Elche con más minutos disputados, superando a figuras como Affengruber, Aleix Febas o Álvaro Núñez. Su contrato terminaba el 30 de junio y novias no le iban a faltar. La afición le pidió que renovase y que siguiese corriendo la banda del Martínez Valero en Primera, pero tomó la decisión de arrancar una nueva etapa lejos de la ciudad de las palmeras.

Reencuentro

Terminó recalando en el Espanyol este pasado verano, pero su andadura en el conjunto perico no ha arrancado con buen pie. Tras la separación, los caminos del lateral y del Elche se volverán a reencontrar este sábado, pues la franja visitará el RCDE Stadium a las 16:15 horas. Salinas ha empezado la temporada claramente por detrás de Carlos Romero, quien se ha hecho dueño del lateral izquierdo con puño de hierro.

El canterano franjiverde solo ha disputado 22 minutos con la elástica del Espanyol, repartidos en cuatro encuentros ante Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia y Oviedo. No está siendo de la confianza de Manolo González y a día de hoy es el 22º futbolista de la plantilla que más tiempo ha estado sobre el verde. Muy lejos de lo visto el curso pasado con la franja.

Salinas, durante un partido de la temporada pasada ante el Castellón. / Matías Segarra

Por lo que respecta al Elche, no está dando la sensación de echarlo de menos. La marcha de Salinas apuntaba a ser un golpe duro para la secretaría técnica, pero las actuaciones de sus "sustitutos" están siendo más que notables. El primero en llegar fue Léo Petrót, que poco a poco está subiendo el nivel y jornada tras jornada está ganando más protagonismo para Eder Sarabia. El francés es un seguro defensivo y además de lateral, también está actuando como central. A última hora llegó Adrià Pedrosa procedente del Sevilla y, pese a estar lastrado en este arranque por molestias físicas, ya ha demostrado en varias ocasiones el nivel que atesora.

Otro que está sirviendo para todo y también ha cumplido en el lateral izquierdo es Álvaro Núñez. Ante las bajas, el vasco tuvo que cambiar de banda y como no podía ser de otra forma, no desentonó. Este Elche está brillando por lo colectivo y por el momento, no está echando de menos a nadie. La franja está funcionando a las mil maravillas gracias a todas y cada una de las piezas que conforman la maquinaria dirigida por Eder Sarabia.