Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche CF

Horario y dónde ver el Espanyol-Elche de la jornada 10 de Primera División

Los franjiverdes vuelven a viajar tras empatar en el Martínez Valero ante el Athletic Club

Entrenamiento del Elche para preparar el próximo compromiso

Entrenamiento del Elche para preparar el próximo compromiso

Áxel Álvarez

Kike Calabuig

Kike Calabuig

Sigue adelante la Primera División y este fin de semana arranca una nueva jornada en la que el Elche viajará hasta Barcelona para enfrentarse al Espanyol en el RCDE Stadium, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen arranque de temporada en su regreso a la máxima categoría tras sumar un valioso empate ante el Athletic Club el pasado domingo.

El encuentro entre franjiverdes y pericos se disputa este sábado 25 de octubre a las 16:15 horas. El Elche se presenta con 14 puntos obtenidos gracias a tres victorias, cinco empates y una derrota. Actualmente ocupa la séptima plaza de la tabla clasificatoria.

André Silva, durante el último encuentro ante el Athletic Club.

André Silva, durante el último encuentro ante el Athletic Club. / ECF

Por su parte, el conjunto catalán es sexto clasificado, justo por delante del Elche, con 15 puntos, uno más que la franja. Los de Manolo González han completado un arranque de liga ilusionante, en el que, junto al Elche, se han convertido en la revelación de Primera División.

Noticias relacionadas y más

El partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents