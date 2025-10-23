Elche CF
Horario y dónde ver el Espanyol-Elche de la jornada 10 de Primera División
Los franjiverdes vuelven a viajar tras empatar en el Martínez Valero ante el Athletic Club
Sigue adelante la Primera División y este fin de semana arranca una nueva jornada en la que el Elche viajará hasta Barcelona para enfrentarse al Espanyol en el RCDE Stadium, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen arranque de temporada en su regreso a la máxima categoría tras sumar un valioso empate ante el Athletic Club el pasado domingo.
El encuentro entre franjiverdes y pericos se disputa este sábado 25 de octubre a las 16:15 horas. El Elche se presenta con 14 puntos obtenidos gracias a tres victorias, cinco empates y una derrota. Actualmente ocupa la séptima plaza de la tabla clasificatoria.
Por su parte, el conjunto catalán es sexto clasificado, justo por delante del Elche, con 15 puntos, uno más que la franja. Los de Manolo González han completado un arranque de liga ilusionante, en el que, junto al Elche, se han convertido en la revelación de Primera División.
El partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.
