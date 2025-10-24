Primera División | Jornada 10
Alineaciones Espanyol-Elche: posibles onces, lesionados y sancionados
Pericos y franjiverdes se enfrentan este sábado (16:15 horas) en el RCD Stadium
El Elche y el Espanyol vivirán sus bodas de oro este sábado, a las 16:15 horas, cuando midan fuerzas en el duelo enmarcado en la jornada 10 de la Primera División, disputado en el RCD Stadium de Barcelona. Conoce los posibles onces de Manolo González y Eder Sarabia, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.
RCD Espanyol
Al gran inicio de liga del Espanyol le está respetando la enfermería. De cara al partido, el conjunto blanquiazul tendrá la única baja del capitán Javi Puado. El delantero catalán sufrió hace 15 días un esguince de rodilla que le mantendrá alejado del verde, al menos, otra semana más. Se trata de una ausencia destacada en el equipo perico, ya que se trata del máximo goleador del club la temporada pasada con hasta 12 dianas. Este curso, en ocho partidos suma dos goles.
Elche CF
Por el lado del Elche, se ha sumado un nombre inesperado a la lista definitiva de bajas. El equipo entrenado por Eder Sarabia ha partido hacia Barcelona este viernes sin tres de sus futbolistas del primer equipo. Ni Yago de Santiago, recaído de una lesión de rodilla que le tiene al margen desde enero, ni Grady Diangana, en la fase final de su recuperación de una lesión en el bíceps femoral, ni Bambo Diaby. El defensor central, la ausencia más inesperada, arrastra dolencias a causa de una pubalgia desde mayo. Los servicios médicos del club junto al futbolista han decidido mantenerle al margen esta semana.
La buena noticia viene con la reincorporación de Héctor Fort. El futbolista cedido por el FC Barcelona regresa a una convocatoria un mes después, una vez superados sus problemas físicos. Además, el equipo ilicitano también podrá contar con David Affengruber, tras cumplir sanción la pasada semana.
Posible once perico
Dmitrovic; Omar el Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Kike García y Roberto.
Posible once franjiverde
Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Germán Valera; Aleix Febas, Martim Neto, Rodrigo Mendoza; Rafa Mir y André Silva.
