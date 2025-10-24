Manolo González, entrenador del Espanyol: "Me gusta mucho el Elche, están ahí por méritos propios"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, ha puesto en valor el gran arranque de temporada que está completando el Elche, antes del partido de este sábado (16:15 horas), en el que los dos equipos revelación de LaLiga EA Sports medirán fuerzas.

"Cuesta mucho hacerle ocasiones, tiene buen trato de pelota, y tiene buenas transiciones, en contra de lo que pueda parecer. Me gustan muchas cosas del Elche, hacen muchas cosas bien y están donde están por méritos propios", explicó el técnico perico.

No será un partido cualquiera para el Espanyol, ya que la previa, e incluso el encuentro, se disputará en un contexto de festividad por el aniversario de los 125 años de historia del club del próximo martes.

En ese sentido, aunque destacó la importancia del evento, Manolo González apuntó que, tanto él como sus jugadores, deben centrarse en lo que ocurre sobre el terreno de juego: "Será un día muy especial pero el vestuario está centrado. Estamos muy identificados con lo que el día de mañana significa por el club pero estamos al margen de todo lo que va más allá del fútbol".

Asimismo, fue preguntado por el momento más importante en la historia del club perico: "El día más importante es el día que se funda el club. No me quedaría con ningún momento porque ha habido muchos, las Copas del Rey o las finales de la UEFA, que demuestran que el equipo tiene mucha historia".

También tuvo buenas palabras para Alan Pace, presidente del club, que asistió al entrenamiento para realizar la foto oficial. "La sensación con Alan Pace es muy buena. Es una persona correcta, con mucha educación, que sabe estar, y con ganas de hacer cosas para el club. Estoy contento de que esté aquí, y ojalá que sirva para que el Espanyol vaya para arriba”, señaló.

"Son tres puntos como Oviedo y en casa tenemos que intentar no volver a fallar. Mañana tenemos que volver a ser un equipo fiable en casa y sacar los tres puntos adelante", agregó.

Por último, también se pronunció acerca de la polémica del partido entre Villarreal y Barça que se iba a disputar en Miami. "Es algo en lo que tienen que estar de acuerdo todos los clubs, si no no tiene sentido. Pero como no había dinero por medio entiendo que nadie está afectado por no ir a Miami. Supongo que no pasa nada. Es un partido muy lejos. Como nadie salía beneficiado entiendo que no pasa nada. Es un tema de que hay 20 clubes y tienen que estar de acuerdo. Es un tema para mí de consenso, no para elegir a dedo y que salgan beneficiado dos equipos y otros no, y me da igual el equipo que sea. No tiene sentido que dos clubes jueguen al margen de una competición cuando el resto de equipo van a jugar en otras condiciones", comentó.