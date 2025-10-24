Previa Espanyol-Elche | Cornellà examina a las revelaciones

Ni una derrota fue suficiente para calmar la exaltación por lo que se está viviendo. Este Elche, un equipo de autor, sigue deleitando y haciendo disfrutar a los suyos jornada tras jornada. En la sociedad actual y más en concreto en el mundo del fútbol, los momentos de alegría y entusiasmo suelen ser efímeros y es precisamente por esto por lo que se disfrutan tanto.

No obstante, en todo tiene que haber una excepción y como no podía ser de otra forma, la franja 2025-2026 bien se está encargando de demostrarlo. Eder Sarabia ha instaurado en la ciudad de las palmeras un estado permanente basado en el optimismo, la felicidad y la confianza, que no se está torciendo por un mal resultado o un pequeño revés.

Las buenas sensaciones se están convirtiendo en algo habitual y no por ello se está dejando de disfrutar más. Día tras día el Elche enamora y sigue ganando adeptos. Sin ir más lejos, solo hay que viajar al domingo pasado. Ante el Athletic Club, el conjunto franjiverde cuajó 90 minutos de fútbol sublime, maniatando un equipo Champions y sometiéndolo hasta el punto de que un empate supo a poco. ¿El único pero? El marcador.

En el fútbol se vive de los resultados y la meritocracia no existe, por lo que un tanto hubiese cerrado una velada sublime. El plan sigue su curso y en una competición como es LaLiga no hay tiempo ni para lamentaciones ni para echar la vista atrás.

Es hora de la siguiente batalla y visto lo visto, el rival estará preparado para todo lo que se ponga por delante. El Elche se medirá este sábado a las 16:15 horas al Espanyol en el RCDE Stadium, un conjunto que comparte junto a la franja la vitola de "equipo revelación". No estará el equipo solo, pues alrededor de 500 aficionados acompañaron a los suyos con dos autobuses.

Influencia de los entrenadores

Los pericos suman un punto más que los franjiverdes en este arranque y ambos conjuntos están separados en la tabla clasificatoria por apenas un puesto. Uno es sexto con quince unidades mientras que el otro es séptimo con catorce. Sobre el papel, aguarda un duelo igualado con equipos claramente influenciados por sus entrenadores, eso sí, cada uno con su respectivo estilo.

Pasadas las cuatro de la tarde, pericos y franjiverdes saltarán al terreno de juego en un duelo redondo, el 50 entre ambas entidades. La premisa de Sarabia es clara, maquillar y acercar a los suyos en el balance histórico, el cual le es negativo ante el conjunto catalán. Otra lanza a romper son los resultados obtenidos hasta el momento lejos del Martínez Valero este curso.

El Elche, pese a cerrar grandísimos partidos como foráneo y sacar puntos de mérito ante rivales de entidad, todavía no conoce la victoria ejerciendo el papel de visitante. Empató ante el Atlético de Madrid, Sevilla y Osasuna y cayó frente al Alavés en el último desplazamiento.

Léo Petrót, durante un entrenamiento. / ECF

Espera el Espanyol, un equipo inmerso en un estado de forma sublime. Los de Manolo González se reforzaron a las mil maravillas este verano y por el momento, todo les está saliendo a pedir de boca. Solo han caído ante Madrid y Betis, mientras que han empatado con Real Sociedad, Valencia y Girona y han ganado al Atlético de Madrid, Osasuna, Mallorca y Oviedo. Instaurados en puestos europeos cuentan con varias caras conocidas para la parroquia franjiverde, como son José Salinas y Pere Milla. El único perico que se perderá la cita será su gran capitán, Javi Puado, debido a un esguince de rodilla.

La expedición franjiverde parte hacia Barcelona con uno de sus buques insignias de vuelta, David Affengruber. El austriaco vuelve a ser de la partida tras perderse el último compromiso por sanción y apunta a liderar la zaga otra jornada más. Le tocará bailar con Kike García y Roberto, malas compañías si lo que se pretendía era tener una tarde plácida. También estará de vuelta Héctor Fort, mientras que Yago de Santiago, Grady Diangana y Bambo Diaby no podrán ser de la partida.

Sin perder el norte

El tiempo avanza y la competición ya va por la décima jornada. Al Espanyol le sucederá el Barcelona, pero eso ya será problema del futuro. Como bien defiende Eder Sarabia, este equipo va partido a partido, con el objetivo de mejorar día tras día.

Sin perder el norte y con el objetivo de certificar la permanencia cuanto antes posible, viajará el Elche a la ciudad condal, con la esperanza, por qué no, de sumar sus primeros tres puntos como foráneo de la temporada.