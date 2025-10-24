Sarabia: "¿Equipos de autor el Elche y el Espanyol? Si perdemos partidos nadie se acordará de Manolo y Eder"

"Ahora porque estamos más arriba de lo esperado... pero si dentro de unas jornadas estamos más abajo nadie se acordará de Manolo (González) y de Eder". El entrenador del Elche, Eder Sarabia, puso en valor el gran inicio de temporada de franjiverdes y pericos en la rueda de prensa previa al Espanyol-Elche, pero también alertó de que un cambio en la dinámica haría que "se vuelva a hablar de los de siempre". "Para mí el fútbol es de los jugadores, pero los entrenadores tienen una grandísima influencia. Y Manolo (técnico del Espanyol) está haciendo un grandísimo trabajo. Por el ascenso, la permanencia y por lo que proponen", destacó el técnico bilbaíno sobre su rival en el banquillo este sábado (16:15 horas).

"No era esperado que los dos equipos estuviéramos ahí arriba y tan bien. Ellos están haciendo las cosas muy bien, pero nuestro equipo está cada vez más unido, fuerte y convencido. Cada vez expresa más. Lo que sentimos en el partido frente al Athletic es lo que queremos hacer cada vez que saltemos a un campo de fútbol", explicó Sarabia sobre el momento de forma que atraviesa el vestuario franjiverde, añadiendo que "los dos últimos partidos (frente a Athletic y Alavés), pese a ser contextos diferentes, nos deben enseñar muchas cosas".

En el apartado de bajas, la expedición franjiverde mantendrá la mala noticia de Yago de Santiago. El gallego, tras entrar en la convocatoria de hace tres semanas, sufre unas leves molestias en la rodilla que le sigue manteniendo al margen. "Prácticamente ha completado toda la semana. Es más bien cosa de ser cuidadosos, de escuchar a su cuerpo, que de otra cosa. Hemos preferido que acumule un poco más de trabajo específico y que las sensaciones sean mejores", argumentó.

Yago de Santiago hace trabajo en la playa. / ECF

A la ausencia del '7' franjiverde se sumarán el central Bambo Diaby, a quien se le va a dar "una semanita para que termine de fortalecer y sentirse bien" ; y el mediapunta Grady Diangana. El congoleño sufrió una lesión en el bíceps femoral hace tres semanas. El técnico comentó que esperan que de cara al miércoles, en el partido de Copa del Rey frente a Los Garres, esté recuperado. Sí que entrará en la convocatoria Héctor Fort, una vez recuperado de las molestias que le han tenido al margen cerca de un mes.

Respecto al elevado precio de las entradas para el partido frente al FC Barcelona en el estadio Olímpico Lluís Companys, de 70€ cada localidad, Sarabia dijo no tener "mucho criterio sobre los precios de las entradas". Sin embargo, sí que pidió a la afición que acompañe al equipo este miércoles (19 horas) en la Nueva Condomina, en el partido de Copa del Rey frente a Los Garres: "Donde sí que tenemos que ir es a Murcia. A tope con el equipo. El de mañana (frente al Espanyol) es el más importante y el primero que enfocamos, pero creo que el partido contra Los Garres debe de ser especial. Pediría un poco de esfuerzo a la afición, que esté con nosotros y que vengan. Junto a la ilusión de ellos tenemos que generar un ambiente bonito".

El rival

Tras ensalzar el gran arranque del Espanyol y el papel de su entrenador, Manolo González, Sarabia también puso en valor la capacidad ofensiva del conjunto perico, cuya delantera suma 11 goles en las primeras ocho jornadas. "Se han encargado de firmar a jugadores que suelen ser más ofensivos que otra cosa. Tienen calidad, capacidad para llegar... por ahí viene el gran rendimiento que están dando, empezando por Pere Milla. Es verdad que no van a tener a Puado y eso les limita, pero siguen siendo un equipo valiente en lo ofensivo", desarrolló.

"Lo primero que les dije el martes es que necesitábamos mentalidad y convicción. Toca exigirse un punto más (para lograr la primera victoria fuera de casa). Debemos saber controlar su capacidad de asociarse, su capacidad para llegar por fuera, por dentro... Tenemos que saberlo y controlarlo. Tiene que ser ese partido redondo", argumentó Sarabia sobre las claves para estrenar el casillero de victorias a domicilio. "Estoy muy contento. Nunca vamos a saber el techo del equipo, son cosas que me niego a pensar. No sabemos donde está el límite individual ni colectivo de este equipo. Solo nos centramos en que cuando salgamos al campo estemos más cerca de ganar que de perder", reflexionó.

Fede Redondo, Mendoza y Rafa Mir

Al margen de lo colectivo, Sarabia también fue cuestionado por tres nombres propios: Fede Redondo, Rodrigo Mendoza y Rafa Mir. Sobre el argentino, la cuestión vino dada fruto de su falta de minutos (solo suma nueve hasta el momento). "Es verdad que no ha terminado de entrar. Hubo un momento complicado que fue en la semana de Pamplona, pero arrastró una pequeña enfermedad. A partir de ahí, le ha costado un poco. No solo por él, también por decisión mía. Ha infludo el nivel al que están Aguado y Febas. Es un chico que tiene muchas ganas de aprender, viene mucho a preguntarte", desarrolló.

Fede Redondo, durante un entrenamiento en el Diego Quiles. / ECF / Jesús Hernández

En relación con Mendoza, como viene siendo costumbre durante las últimas semanas, también se le preguntó por la gestión de emociones del canterano con todo lo que está viviendo: "Él ya demuestra que es bastante inteligente. Conozco a parte de su entorno y tiene pinta de que le ayudan. Quizá el año pasado no se sentía tan importante, pero ha dado un paso adelante y sabe todo lo que nos puede dar".

Para finalizar, Sarabia también fue cuestionado sobre Rafa Mir, protagonista en las últimas semanas debido a su procesamiento judicial. La visita al RCDE Stadium viene precedida por los cánticos que recibió el delantero en Mendizorroza, cuando se activó el Protocolo Antiviolencia, Racismo y Xenofobia. El mejor entrenador del mes de septiembre de LaLiga comentó tratar estas cosas con "naturalidad. Sin dejarnos influir en lo que pase fuera. Como ya hemos comentado otras veces, él está tranquilo. Nos agradece mucho de los gestos que el equipo ha tenido con él. Se siente seguro y tranquilo. No son cosas en las que pensemos demasiado. No le dedico mucho tiempo. Nosotros intentamos controlar lo que está en nuestra mano y está rindiendo bien. Nos quedamos con eso".