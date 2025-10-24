A la venta las entradas visitantes para el Elche-Barcelona

El próximo domingo 2 de noviembre, el Elche volverá a viajar a Barcelona, pero en este caso para enfrentarse al conjunto dirigido por Hansi Flick. La franja se medirá frente al cuadro culé a las 18:30 horas en un duelo correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports y para ello, el conjunto franjiverde pone en disposición de sus abonados las entradas para un partido marcado en el calendario.

El Barcelona ha facilitado al Elche un total de 339 localidades para el sector visitante, con un precio de 70 euros por entrada. Este mismo importe será fijado también en el encuentro de la segunda vuelta para la afición culé en el estadio Martínez Valero. De esas 339 localidades, el 10% está reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación.

Desde este viernes 24 de octubre a las 12:00, los abonados, de forma exclusiva, podrán adquirir las entradas siguiendo los mismos canales de siempre, desde el Área del Abonado, en el apartado "Solicitud de entradas".

Cada usuario podrá agrupar hasta un máximo de cuatro abonos y adquirir, desde la misma gestión, las cuatro entradas correspondientes. El plazo de venta finalizará el miércoles 29 de octubre, a las 14:00 horas, y las entradas se enviarán en formato digital al correo electrónico del solicitante a partir del jueves 30 de octubre.

Autobús

La afición no está fallando en este arranque liguero y con el objetivo de promover un gran desplazamiento, el Elche organiza un viaje en autobús por 45 euros. La salida será el domingo 2 de noviembre, a las 09:00 horas, desde el estadio Martínez Valero, con llegada estimada a Barcelona a las 15:00 horas y regreso tras la finalización del encuentro. Todos los interesados deberán inscribirse también desde el Área del Abonado y dependerá de la demanda de plazas.

Desde el club se recuerda que las entradas visitantes son personales e intransferibles, así como en los tornos de acceso será obligatorio presentar el DNI junto con la entrada. No se admitirán cambios ni devoluciones tampoco.