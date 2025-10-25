El 1x1 del Espanyol 1-0 Elche: Iñaki Peña evita un descalabro mayor

Viajaba el Elche hasta Barcelona para enfrentarse al Espanyol. El duelo fue difícil y la franja volvió a caer por segunda vez esta temporada. El Espanyol fue muy superior y se lleva los tres puntos gracias a un gol de Carlos Romero en el que la defensa visitante dejó bastante que desear. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

8 Iñaki Peña, Portero Salvador Pese a la derrota, ha sido su mejor partido como portero del Elche. La primera parte fue fantástica y salvó a los suyos con cuatro paradas de mérito, la mayoria a Pere Milla. Quizás con el balón en los pies se ha mostrado un poco más nervioso, pero ha sido el principal causante de que la derrota haya sido solo por un gol

6,5 Pedro Bigas, Defensa Atento Cuando las cosas peor se ponen, suele aparecer Pedro Bigas. En la primera parte estuvo duro en todos los balones divididos y fue solvente con el esférico en los pies. Es un gran central, pero como todo el equipo, sufrió de lo lindo en la segunda parte con varios pases errados. No era el contexto más apropiado para el capitán.

5,5 David Affengruber, Defensa Despistado No ha sido su mejor partido y se le ha visto un poco despistado en varias acciones. El Elche sufrió con los balones en largo y el austriaco no lo pasó nada bien. Sin embargo, sigue siendo rocoso en los duelos y actúa como apagafuegos muchas veces. Llegó tarde en el gol de Carlos Romero.

4 Léo Petrót, Defensa Blando El peor de la línea defensiva del Elche ante el Espanyol. El francés sufrió, tanto en ataque como en defensa. No se prodigó mucho por la banda izquierda buscando línea de fondo y Jofre le amargó la tarde. Lento su balance defensivo en el gol del Espanyol.

6 Álvaro Núñez, Defensa Presente Abarca muchísimo campo, mucho más que solo la banda derecha. Es un jugador que está para lo que se le pida y ante el Espanyol, tuvo mucha presencia por el centro dando salida a los suyos. Sufrió en la segunda parte como todo el equipo, partido díficil para él.

6,5 Germán Valera, Centrocampista Participativo Como no podía ser de otra forma, nunca para de correr. Ante el Espanyol sorprendió por su demarcación en el extremo derecho y no desentonó. Es de los mejores del Elche y en un partido difícil, lo volvió a intentar como el que más.

6 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Organizador Día díficil con un rival que asfixiaba. El Elche lo pasó mal, igual que el maño. La salida de balón pasa por él y si no está de la mejor forma, todo se resiente. Está cuajando una gran temporada y su partido, pese a no ser malo, no ha sido el mejor.

7 Aleix Febas, Centrocampista Incansable Otro día más, no hay forma de parar a Febas. Los rivales solo pueden detenerlo con faltas y a lo largo del partido recibe una cantidad tremenda. Además de recibir, también es de los que más roba. Con sus arrancadas daba oxígeno a los suyos y acabó desquiciado.

6,5 Martim Neto, Centrocampista Sutil El portugués tiene una calidad tremenda y lo ha demostrado en varias acciones. Además, le suma muchísimo trabajo sin balón. Una acción suya en el borde del área dejó solo a Febas delante de Dmitrovic, pero no hubo fortuna de cara a portería. Fue un partido difícil para el Elche y como no podría ser de otra manera, el portugués también sufrió.

5,5 Rafa Mir, Fuerte Es un derroche de potencia y físico. Pelea como el que más, pero últimamente la suerte no parece estar de su lado. En una gran arrancada suya casi llega el gol en la primera mitad.

5 André da Silva, Delantero Peleón Su partido se ha basado en pelear con los centrales, primero con Cabrera y Riedel y luego con Calero. Un poco desaparecido y sin incidencia en el juego. Las condiciones no le eran favorables, tuvo una falta peligrosa cuando el partido entraba en su fase decisiva y la envió a la grada.

6,5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Enérgico Volvía a Cornellà tras su pasado como perico y su entrada al campo se notó. Sustituyó a Petrot, que no estaba cuajando un gran partido y se notó. Mucha más presencia ofensiva y no dejó de correr en ningún momento.

6 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Breve Entró en el minuto 55 con el objetivo de aportar calidad y clase para los suyos. Lo intentó, pero no estuvo muy acertado. Rozó el gol en una jugada rocambolesca, poco a poco irá recuperando su nivel tras volver del Mundial sub-20.

5 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Veterano Entró en la segunda parte para hacer lo que mejor sabe hacer, centrar desde el extremo derecho. La franja no pudo aprovechar sus internadas, ya que el Espanyol estaba muy bien plantado. No se notó apenas su comparecencia.

6,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Diferente Es sorprendente que con su altura sepa capaz de regatear y moverse de la forma en la que lo hace. Lo intentó por todos los lados y por primera vez, estuvieron sobre el verde los tres delanteros del equipo.