Eder Sarabia: "Hemos estado muy lejos del Elche de otras veces"

Segunda derrota de la temporada para el Elche, en este caso, ante el Espanyol. El conjunto ilicitano fue inferior al catalán durante todo el encuentro y tras el partido, Eder Sarabia se ha mostrado muy enfadado con el juego de los suyos. "No he visto al Elche que me hubiese gustado en ningún momento. En la primera jugada de partido ya hemos tenido una ocasión clarísima en contra y en la primera de la segunda parte llega el gol. Para lo que yo quiero que haga mi equipo, hay muchas cosas que no entiendo", opinaba el técnico.

Eder Sarabia pide calma a los suyos. / Toni Albir / EFE

"Me enfada un poco que, menos de una semana después del partido ante el Athletic, juguemos hoy así. El rival nos ha superado claramente y cuando hemos tenido tiempo para empatar, no hemos encontrado los caminos", pensaba Sarabia.

Entró en la segunda parte Álvaro Rodríguez y por primera vez se vio a los tres delanteros juntos sobre el verde. Sobre ello, Sarabia ha indicado que con la entrada del charrúa no solo se buscaban centros laterales. Entró también Josan al campo con el objetivo de explotar su buen golpeo de balón. "Si metemos a Josan, el que tiene que sacar los centros es Josan, no Álvaro", añadía el técnico.

"Hoy Martim no ha tenido su día y por dentro Marc estaba incómodo. Pensé que podíamos ir a campo contrario con más comodidad que en la primera parte y con situaciones por fuera, podíamos ser más peligrosos. Hemos estado muy imprecisos en las acciones técnicas, hemos sacado malos centros y las definiciones no han sido buenas. La derrota es merecida y si no hubiese sido por Iñaki, sería peor", declaraba.

"Cada uno de ellos han sido mejores que nosotros, empezando por Manolo, que ha sido mejor que yo" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Es la segunda derrota consecutiva lejos del Martínez Valero y sobre esto, Eder Sarabia ha declarado lo siguiente. "Hay que analizar porque damos diferente nivel en seis días. El otro día ganamos muchas más segundas jugadas, tuvimos más valentía, presionamos mejor… Hoy, cada uno de ellos, han sido mejores que nosotros, empezando por Manolo, que ha sido mejor que yo. Han llevado el partido a lo que les interesaba".

"Creo que, a poco que los jugadores hayan visto algún partido del Espanyol o hayan estado atentos a lo dicho esta semana, no debería de sorprender lo visto hoy. Con el equipo que sacan estaba todavía más claro que intentarían presionar, correr al espacio y contraatacar. Hemos atacado mal y hemos generado una barbaridad contragolpes. No hemos estado bien, me da igual que seamos el Elche, no pienso en salvarme ni en rascar puntos. Pienso en las cosas que el equipo tiene que hacer, las que puede hacer y las que ha hecho. Hoy hemos estado muy lejos del Elche de otras veces", apuntillaba Eder Sarabia sobre los suyos.

El técnico vasco ha cerrado la rueda de prensa acordándose de los 500 aficionados desplazados hasta Barcelona. "Le digo a la afición del Elche, que viene con toda la ilusión siempre, que siga haciéndolo, los necesitamos. El miércoles en Murcia esperemos que sea un bonito partido y que estén ahí. Es un desplazamiento para que sea una bonita fiesta".