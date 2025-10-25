Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera División | Jornada 10

El Elche se cae de los puestos de Europa

Segunda derrota en 3 partidos de un conjunto ilicitano que ha estado desaparecido en Cornellà y no ha conseguido encontrar su juego

Nicolás Cabot

Duelo directo entre el Elche y el Espanyol para mantenerse en puestos de Europa. Los ilicitanos saltaban al RCDE Stadium con este 11: Iñaki Peña, Bigas, Affengruber, Petrót, Álvaro Núñez, Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera, Rafa Mir y André Silva.

La primera parte se ha caracterizado por el duelo continuo entre Iñaki Peña y Pere Milla. El delantero del Espanyol ha ido lanzando estocada tras estocada para batir al guardameta alicantino, que ha conseguido parar todas las acciones de peligro protagonizadas por el ex futbolista del Elche y ha mantenido con vida a su equipo, que se ha visto superado en los últimos 20 minutos del primer tiempo por los locales.

Nada más empezar la segunda mitad, una gran transición ofensiva del Espanyol ha acabado con el primer gol del partido de Carlos Romero. Ese gol ha parecido derrumbar los cimientos de un Elche marcado por la desaparición de jugadores importantes como André Silva o Febas, y que no ha sido capaz de reaccionar ni siquiera con los cambios que ha realizado Eder Sarabia. En los últimos compases del partido se ha visto un despertar tardío de los franjiverdes, pero no ha sido suficiente para poner el empate en el marcador.

El Elche cosecha así una dura derrota, la segunda en tres partidos, frente a un rival directo como el Espanyol que ha sido superior al conjunto ilicitano en prácticamente todo el partido.

