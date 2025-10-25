Primera sequía del curso para el Elche: 181 minutos sin marcar

El inicio de temporada en materia goleadora del Elche estaba siendo constante, aunque no fuera espectacular. Hasta la jornada 8, el conjunto dirigido por Eder Sarabia, en un hito a nivel de club, marcaron en todos los partidos. Desde entonces, dos seguidos sin ver portería.

Esta, hasta el momento breve, sequía goleadora, es uno de los motivos por los que el Elche ha sumado solo un punto (empate ante el Athletic) de los últimos 9 posibles (derrotas contra Alavés y Espanyol). De hecho, en esa jornada 8 contra los vitorianos, cuando llegó la primera derrota del curso (3-1), André Silva ya anotó en el tiempo de descuento.

Desde entonces, 181 minutos sin marcar. No ocurrió contra el Athletic en el Martínez Valero, pese a la buena actuación en líneas generales, ni ante el Espanyol en el RCDE Stadium, en una dinámica mucho más negativa.

Ocasiones de Mir

Pese a la floja actuación en tierras catalanas, Rafa Mir dispuso de varias ocasiones claras para poder marcar. Sin embargo, el delantero murciano no termina de acabar con su mala racha, tras un inicio de temporada muy acertado de cara a gol. Mir desperdició un buen tiro cruzado que le repelió Dmitrovic y un remate en buena posición que mandó al limbo.

Tampoco fue el día de André Silva, perdido en batallas con los rivales y con los fantasmas arbitrales del día del Athletic. El portugués casi nunca eligió bien en las acciones de peligro que dispuso. Además, en los últimos compases del encuentro se pidió una falta que parecía más idónea para Rafa Mir, autor de un golazo por esta vía en el Sánchez-Pizjuán. La ejecutó muy mal.

Contra el Espanyol, para intentar evitar tanto la derrota como acabar por segundo partido consecutivo sin celebrar ningún gol, Eder Sarabia terminó con los tres delanteros en el campo. Álvaro Rodríguez, que todavía no ha marcado esta temporada, ofreció detalles e incluso forzó la falta malgastada por Silva.

El Espanyol-Elche, en imágenes / LOF

El siguiente partido del Elche, en el campo del Barcelona, no es precisamente el más indicado para romper esta sequía, aunque los franjiverdes acudirán a Montjuïc, después de la Copa en Murcia, con el objetivo de poner fin al cronómetro que se puso en marcha hace ya casi un mes en Vitoria.