La bronca silenciosa de Sarabia en Cornellà

Hay un buen número de ruedas de prensa famosas de José Mourinho, pero ninguna como aquella de los por qué después de perder un Clásico en Champions League. Eder Sarabia no tenía tantos interrogantes tras la derrota de su equipo ante el Espanyol. Solo planteó uno a sus futbolistas: ¿por qué se había producido el cambio de rendimiento respecto al partido de la semana anterior contra el Athletic?

La jovialidad de entonces mutó a bajón. Durante sus siete minutos de comparecencia ante los medios se vio a un Sarabia decaído, a media voz, sin la energía habitual que suele mostrar ante el micrófono y durante los partidos, en la zona técnica, donde es un torbellino y un dolor de muelas constante para el cuarto árbitro. No le hizo falta hablar demasiado para dejar patente su decepción por la actuación de los suyos.

Un hilo de voz, suspiros y alguna media sonrisa con carga irónica. Este fue el contexto que acompañó a esos siete minutos de profunda crítica. Mejor condensar lo que decir en un mensaje claro, directo y evidente, que irse por las ramas en respuestas monótonas y largas, en las que cualquiera se puede perder a medio camino, cambiar de emisora o hacer clic en el siguiente enlace.

Responsabilidad a los futbolistas

Tras perder contra el Alavés, Sarabia ya fue crítico. Pero entonces decidió ponerse el primero. Trazar una línea entre los futbolistas y él, muy diferenciada, para asumir cualquier golpe después de la primera derrota del curso. Reconoció la mala actuación, poniendo su pecho delante.

Contra el Espanyol, cambió el tono. Admitió la derrota personal ante Manolo González, aunque dejó siempre la puerta abierta a la responsabilidad de los futbolistas en la misma. "Hay muchísimas cosas que no las entiendo demasiado", dijo al valorar el desarrollo de un partido que aseveró, pese al resultado corto, que no le gustó "en ningún momento". Para empezar, directísimo.

Habituado a ofrecer zanahoria a sus futbolistas, esta vez Sarabia optó por el palo. Dio a entender que sus jugadores no estuvieron atentos durante la semana al plan de partido que iba a proponer el Espanyol, mostró su malestar por las dos ocasiones clarísimas generadas por su rival al inicio de cada periodo (en este sentido, tras el 1-0 las cámaras ya captaron su gesto de desaprobación en el banquillo) y ahondó en la cuestión del entendimiento de sus futbolistas para hacer daño a su oponente al valorar que, tras el gol de Moreno, había tiempo de sobra para empatar o, al menos, haberle comprometido más.

Febas se queja desde el suelo, durante el Espanyol-Elche / LOF

Sarabia también censuró cuestiones técnicas (malos centros y malas finalizaciones), pero lo que más parecía haberle dolido es esa falta de conexión, algo poco habitual, entre el plan de partido propuesto por el cuerpo técnico y trabajado durante la semana y lo ocurrido sobre el césped del RCDE Stadium. En este sentido, reprochó la escasa claridad en la salida desde atrás y, tras los cambios, que sus hombres no fueran capaces de encontrar a Josan para poner centros al área, en la que debían habitar los tres delanteros de la plantilla.

El entrenador del Elche regresó a la ciudad de las palmeras especialmente molesto por el cambio sufrido, a su entender, entre el partido contra el Athletic y el del Espanyol: segundas jugadas, valentía, presión... En ningún momento hizo hincapié en el resultado. No era el qué, sino el cómo. La jornada dominical, de descanso y reflexión, se espera que ayude a encontrar desde este lunes el porqué.