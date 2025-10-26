El Elche no encuentra el camino (a los puntos) lejos de casa

A la quinta tampoco fue la vencida. El Elche sumó su segunda derrota de la temporada este sábado en el RCDE Stadium contra el Espanyol, ambas a domicilio, y continúa sin saborear una victoria lejos del Martínez Valero en la 2025-2026. Pese a que el equipo dirigido por Eder Sarabia trata de mantener su estilo, sea cual sea el escenario en el que se plante, los números son totalmente opuestos a los que obtiene en su feudo.

En cinco salidas, el Elche ha rascado tres puntos, en empates contra Atlético de Madrid (sufrido y de muchísimo mérito), Sevilla y Osasuna. En estos tres encuentros, además, empezó perdiendo. En el Sánchez-Pizjuán llegó a voltear el marcador, pero un error de Héctor Fort impidió la victoria. En Pamplona, el punto sumado llegó gracias a una diana de Pedrosa en el descuento.

Tras estas buenas sensaciones iniciales, pese a no ganar, han llegado dos tropiezos: Alavés y Espanyol. En dos actuaciones mejorables, aunque con diferencias. En Vitoria el Elche dio mucha peor sensación que en Cornellà, pese a regresar con la misma cantidad de puntos. Sarabia se mostró crítico en las dos ruedas de prensa post-partido. Contra los catalanes, la sensación fue que el plan de partido siempre estuvo más cerca del propuesto por Manolo González que del ideado por el vasco. Aun así, los franjiverdes, con empate a cero e Iñaki Peña salvando los muebles bajo palos, tuvieron ocasiones claras para haberse podido adelantar en el marcador.

Del 73% al 20%

Esos tres puntos sumados lejos de la ciudad de las palmeras, de 15 en juego, suponen haber obtenido un 20% del botín posible. La diferencia con el dato como local es abrumadora: cinco partidos jugados, tres victorias y 11 puntos de 15 posibles. Un 73% de los puntos puestos en juego en el Martínez Valero no han salido de sus murallas.

La situación puede resultar algo preocupante, especialmente por el nivel de juego que está alcanzado el Elche en las diez primeras jornadas de liga, que invita a echar de menos algún triunfo lejos de casa. Hay otros clubes que tampoco han ganado como foráneos. Osasuna firma pleno de derrotas. El Atlético, antes de su compromiso de este lunes en el campo del Betis, calca los números franjiverdes.

En el histórico franjiverde en Primera División, las cuatro últimas temporadas en las que el Elche consiguió la permanencia sobre el terreno de juego ya había ganado lejos de casa a estas alturas de competición. En la 2021-2022 lo hizo en la jornada 4 (Getafe, 0-1), en la 2020-2021 en la jornada 4, aunque era el primer partido como visitante (Eibar, 0-1), en la 2014-2015 en la jornada 3 (Rayo Vallecano, 2-3) y en la 2013-2014 en la jornada 7 (Celta, 0-1). Para encontrar un inicio ilicitano peor como visitante en guarismos de permanencia habría que remontarse hasta la 1976-1977.

Eder Sarabia observa el partido desde el banquillo. / Europa Press

Aquel curso el Elche no ganó fuera... hasta la jornada 30 (Málaga, 2-3). En sus trece salidas anteriores solo rascó cuatro puntos. Pese a ello, consiguió el objetivo gracias a su fortaleza como local. Virtud que, con un cuarto de la 2025-2026 ya completado, le tiene ubicado en una zona más que cómoda de la tabla. Aunque ahora llegue una visita muy comprometida, donde los franjiverdes no han ganado nunca: el Fútbol Club Barcelona.