Pedri, expulsado en el Clásico, no jugará el Barça-Elche

Buena noticia para el Elche, mala para el fútbol. El centrocampista Pedri González se perderá el partido entre los franjiverdes y el Barcelona, su equipo, del próximo domingo (18:30 horas) en el que los ilicitanos visitarán a los culés en el duelo correspondiente a la jornada 11 de Primera División, tras haber sido expulsado en el Clásico.

Pedri vio la segunda amarilla en la última jugada del duelo de máxima rivalidad que, además, su equipo perdió. Trató de conducir en exceso el balón hacia el área de su oponente, en busca del empate, cuando un control demasiado largo le hizo perder el esférico y, en el afán de recuperarlo, hacerle una falta clara a Tchouameni que el colegiado amonestó con segunda amarilla y la consiguiente expulsión.

Prácticamente no se jugó más, por lo que la baja para ese mismo partido fue una mera anécdota. No así para el siguiente. De este modo, el Barcelona pierde a uno de sus referentes y a uno de los futbolista que mejor rendimiento estaba ofreciendo en este inicio de curso. Sin ir más lejos, muchos aficionados franjiverdes pudieron presenciar en directo su exhibición con la selección española en el partido disputado en Elche hace unos días. En este ocasión no lo sufrirán como rival.

Varapalo en el Clásico

El Barcelona no tendrá partido esta semana de Copa del Rey, por lo que su siguiente compromiso tras la derrota en el Clásico contra el Real Madrid (2-1) y haber quedado a cinco puntos de líder en la clasificación será el duelo en Montjuïc contra los ilicitanos. Tiempo para recuperar sensaciones después de un duro varapalo, el tercero de esta temporada para ellos tras los sufridos ante PSG y Sevilla.

MADRID, 26/10/2025.- El delantero del Real Madrid Jude Bellingham, y el centrocampista del Barcelona Pedro González "Pedri", durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports, que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Sergio Perez / SERGIO PEREZ / EFE

Hansi Flick, que volverá a sentarse en el banquillo contra el Elche tras haber cumplido su partido de sanción, espera recuperar a alguno de los futbolistas que tiene tocados en su vestuario. Sin embargo, con el que no podrá contar es con Pedri, que hasta la fecha había disputado 12 partidos como culé este curso, todos ellos como titular, y anotado dos goles.