Álvaro Rodríguez será baja para Los Garres-Elche

Pasada ya la jornada 10 de Primera División, Eder Sarabia parece haber decidido cuáles son sus dos delanteros titulares. Estos son Rafa Mir y André Silva, que ya llevan tres y cuatro tantos respectivamente. Por su parte, el que está disfrutando de menos minutos es Álvaro Rodríguez, pues hasta el momento ha sumado en la competición doméstica un total de 436.

El charrúa aún no ha visto puerta, pero su rendimiento no está siendo pobre y así lo defendió el técnico, que señaló que más allá de los goles, la presencia de Álvaro Rodríguez da mucho al equipo.

Ahora, con la Copa del Rey, se abre una ventana para el charrúa. El enfrentamiento del próximo miércoles se antojaba como una buena ocasión para que pudiese sumar minutos y también para que pudiese ver puerta por primera vez en encuentro oficial. Todo esto tendrá que esperar, pues el canterano del Madrid está sancionado en Copa por un lance de la temporada pasada cuando defendía los colores del Getafe.

Todo se remonta al 15 de enero de 2025. El Getafe, entrenador por Bordalás, viajaba hasta Pontevedra para enfrentarse al conjunto pontevedrés de Segunda Federación. Allí se fraguó uno de los encuentros más calientes de la temporada, que terminó con el equipo de Primera avanzando de fase y clasificándose para los cuartos de final.

Los visitantes vencieron por 0 a 1 con un gol de Álvaro Rodríguez en el minuto dos, pero terminarían con dos jugadores menos, siendo uno de ellos el actual delantero del Elche.

En el minuto 41, tras forcejear en un saque de banda Álvaro y Mario Gómez, el charrúa impactó con el codo en el pecho de Mario Gómez, defensa del Pontevedra, por lo que el colegiado mostró la tarjeta roja al delantero por conducta violenta. En el minuto 92 también saldría del encuentro expulsado Diego Rico, en este caso por golpear con la mano en la cara a Dalisson. Por este duelo es por lo que el Elche no podrá contar con uno de sus principales referentes en el juego aéreo y ofensivo.

Esto hace que ganen enteros varios jugadores del filial y que apunten a ser de la partida en un duelo en el que la alineación estará marcada por las rotaciones. Parecía la ocasión idónea para que Álvaro pudiese estrenarse, pero de esta forma, son otros los nombres que ganan protagonismo de cara al próximo miércoles, como por ejemplo, Adam Boayar.

El canterano debutó en Primera División el pasado 5 de octubre en el duelo en el que el Elche cayó por primera vez. Solo ha podido disputar cinco minutos oficiales y ahora, con la Copa, parece que esta cifra va a crecer.