La franja llora la pérdida de Diego Quiles: "El mejor recuerdo es su sonrisa cada vez que ganaba su Elche"

Preguntar por Diego Quiles es prepararse para recibir una marea de cariño como respuesta. El empresario ilicitano fallecido este domingo, presidente del Elche durante una década (1984-1987 y 1994-2000), deja huérfanos a decenas de futbolistas que lo trataron como jefe, pero sobre todo como persona.

Todos coinciden al destacar su calidad humana y la capacidad que tuvo para mantener con vida al Elche en 1994, una de las etapas más convulsas de la centenaria entidad. Con él compartieron alegrías, decepciones, victorias, derrotas, goles, lesiones, fichajes, traspasos... El recuerdo, imborrable. La huella, profunda.

Nino

Nino, leyenda del Elche (jugador con más partidos y más goles en la historia del club), llegó a la ciudad de las palmeras durante la presidencia de Quiles, siendo un juvenil. Lo ficharon Joaquín Ferrández, directivo de confianza del cofundador de Kelme, y Pedro Pablo Matesanz, secretario técnico de la época. "No tuve trato con él en un primer momento, pero como subí muy rápido, ya lo conocí", explica el almeriense.

"Era joven y me trataba como un padre, siempre cercano. Se desvivía por el Elche, tenía un sentimiento único", profundiza Nino, destacando sus principales cualidades: humilde y trabajador. "Lo que le pedías, lo tenías. Mi mejor recuerdo con él es el ascenso de Melilla (1999), pero sobre todo el día a día y esa sonrisa que le veías cuando ganaba el equipo. Todo lo que ha hecho por el Elche ha sido positivo. Es un día triste para el sentimiento franjiverde", enfatiza, con respeto y cariño, la leyenda.

Nino celebra uno de sus primeros goles con el Elche / INFORMACIÓN

Adolfo Soto

De alguien que trató a Diego Quiles siendo un chaval a quien lo hizo con el brazalete de capitán en el brazo. Adolfo Soto, que jugó en el Elche entre 1992 y 1998, expone un ejemplo de lo que era el expresidente en el aspecto humano: "Me operaron en Barcelona de osteopatía de pubis. Estaba en la cama del hospital, con mucho dolor, y de repente entró él por la puerta. Era verano y se quedó con mi familia. Yo tenía contrato, pero es un detalle que me marcó y que refleja sus valores".

En mayo de 1994, durante la noche del Gran Teatro, Adolfo era uno de los futbolistas allí presentes, en su segundo curso como franjiverde. "Lo que pasó fue increíble, de las situaciones que más me han emocionado. Desde entonces lo pongo como ejemplo para explicar lo que es la afición del Elche", recuerda el malagueño. "A nosotros nos habían dicho que el club iba a desaparecer y, por si acaso, me había buscado una salida al Almería. Aquello fue una aclamación. Estoy convencido de que no estaba planeado, recuerdo que él respondió a esa aclamación con mucho respeto, se responsabilizó y agrupó a todo el pueblo", agrega.

En su sexta temporada como franjiverde, Adolfo al fin celebró, junto a Diego Quiles, el ascenso a Segunda de 1997. "Lloramos juntos en Barakaldo. Le recuerdo en los vestuarios con una sensación de haberse quitado un peso de encima, feliz por haber devuelto al Elche al fútbol profesional", recuerda el por entonces capitán del equipo ilicitano.

Nando

Una de las decisiones de la primera directiva de Diego Quiles en el Elche fue traer de vuelta de la mili en León a un joven futbolista que aceptó a regañadientes y que convivió con el empresario durante los tres años de su primera etapa como máximo mandatario. Nando Mancebo, actual presidente de la Asociación de Veteranos del Elche, deja el titular de manera concisa: "Si no ha sido el mejor presidente del Elche, ha sido uno de los mejores".

"Quizás no fue el salvador, pero gracias a él el club sobrevivió a una situación muy adversa. Yo tenía buen trato con él y con su esposa, Sacra. Por lo que fuera les caía bien", confiesa el otrora lateral izquierdo (1985-1987) franjiverde. "Era una persona muy cercana, nunca alzaba la voz. Bajaba al vestuario y era comprensivo con nosotros, muy querido", añade Nando.

Entre el baúl de anécdotas, el exfutbolista rescata la promesa de una prima por parte de Quiles... y su cobro inmediato tras ganar: "Nos dijo que si ganábamos al Tenerife allí (abril de 1986, 1-2 terminó el duelo) nos pagaba una prima. Y lo hizo allí mismo. De repente Quesada (el capitán) empezó a repartir el dinero entre todos. Era algo a lo que no estábamos acostumbrados". Diego Quiles, hombre de palabra, presidente querido y persona respetada.