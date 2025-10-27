Los tres ascensos de Diego Quiles y la noche que salvó al Elche de la desaparición

El empresario ilicitano Diego Quiles, fallecido este domingo a los 83 años, es el segundo presidente que más tiempo ha estado al frente de la entidad franjiverde, con una década entre sus dos etapas (1983 a 1987 y 1994 a 2000), solo por detrás de Manuel Martínez Valero (17 años); en la que celebró tres ascensos de categoría y, sobre todo, fue un elemento fundamental para que el club hoy en día pueda presumir de su categoría de centenario.

Los tres grandes éxitos de la «era Quiles» en el Elche llegaron en 1984, 1997 y 1999, con las mencionadas promociones de categoría, en el primer caso a Primera División y en los otros dos a Segunda. El cofundador de Kelme lideró al equipo en etapas convulsas y consiguió borrar estigmas que habían quedado fruto de decepciones como el no ascenso del día del Cádiz, en su primera etapa, o los ominosos tiempos de la Segunda B, en la posterior.

Diego Quiles, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Tras haber formado parte de la directiva franjiverde, la primera alegría del presidente Quiles no tardó en llegar. Fue en la 1983-1984, su primer curso al frente del Elche, en el que mantuvo en el cargo de entrenador al paraguayo Cayetano Ré, pero en la jornada 20, con el equipo noveno en la tabla, decidió dar un giro al proyecto y encomendar la segunda mitad de la temporada a Roque Olsen, el técnico que ya había ascendido a Primera a los franjiverdes en 1973.

Con una plantilla en la que destacaban nombres como el portero Miguel Recio, Boria (13 goles), Felipe Nery (11 goles), Anquela (10 goles), Leguía, Quesada, Pérez García o Sánchez Lorenzo, el Elche celebró el primero de los ascensos de Quiles tras golear en la última jornada al Bilbao Athletic en un estadio llenó hasta la bandera. Seis años después, la franja verde recuperaba su lugar entre los mejores, aunque la alegría duró poco: descenso unos meses después y marcha del máximo mandatario en 1987.

Diego Quiles, a las puertas del Gran Teatro de Elche. / Antonio Amorós

El héroe del Gran Teatro

En mayo de 1994, con el Elche sumido en el pozo de su historia, la figura de Quiles emergió entre los miles de asistentes al Gran Teatro en la tarde-noche en que la sociedad ilicitana debía encontrar la manera de salvar al club de su ciudad. El elegido para capitanear dicha empresa fue Quiles, aclamado por aficionados y otros empresarios, pieza clave en la conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de lo que por entonces era un equipo de fútbol sumido en deudas, con su vida pendiente de un hilo.

A Quiles le fueron a buscar... y le encontraron. Esa misma temporada, el Elche había terminado duodécimo en el grupo 3 de Segunda B, categoría en la que llevaba tres años (y de la que tardaría en salir otros tres). Es, posiblemente, la peor clasificación en la centenaria historia de la entidad, especialmente en tiempos relativamente recientes, en los que el aficionado todavía recordaba la década gloriosa entre los mejores y la final de Copa de 1969.

Al Elche y a Quiles no les resultó sencillo enderezar ni la situación deportiva ni la económica/institucional. Tras encadenar dos fiascos consecutivos, al no clasificarse para la promoción en 1995 y verse superado por Las Palmas en la de 1996, la temporada del «destierro» al grupo andaluz, con un dolorosísimo 0-4 en el Martínez Valero, profanado por el conjunto canario; la alegría llegaría, por fin, en la 1996-1997.

Diego Quiles, durante una ofrenda a la Patrona de la ciudad de Elche / Diego Fotógrafos

Ciriaco y Tolo

Aquel verano, Quiles realizó una maniobra muy meritoria: contratar al delantero Eloy Jiménez. El ariete había sido verdugo franjiverde con Las Palmas, pero pese al ascenso lograron convencerle para formar una gran dupla junto a Cuxart (19 y 17 goles), a la que en noviembre se sumaría Claudio Barragán, de regreso al Elche tras una exitosa carrera por Deportivo y selección española.

La temporada, pese a la sonrisa final, fue un quebradero de cabeza. A Quiles no le tembló el pulso para cargarse a Fabri en la jornada 14, en una herida que quedó sin cerrar y que se agravaría más de una década después. El Elche estaba a solo un punto del líder, pero el juego del equipo no convencía. «El que quiera espectáculo que vaya a los toros», dijo el temperamental técnico, en una de esas frases que solo tienen dos posibles salidas. La suya fue el despido tras perder por 4-1 en Hospitalet.

El recambio designado, Marcial Pina, no terminó de cuajar y a cinco semanas para concluir la liga regular, con la plaza de promoción virtualmente asegurada, Quiles y sus directivos arriesgaron, dando las llaves del proyecto a Ciriaco Cano, exjugador franjiverde que llevaba dos temporadas sin entrenar.

La jugada salió perfecta, con el ascenso celebrado en Barakaldo gracias al gol de Cuxart, en un grupo en el que también brillaron, aparte de los delanteros ya mencionados con anterioridad, Patxi Iru, Héctor, Juanmi, Adolfo, Jaume o Sukunza.

Cuxart celebra el gol de la victoria que dio al Elche el ascenso en Barakaldo / JOSE GARCÍA DOMENE7DIEGO FOTÓGRAFOS

El último servicio como presidente de Diego Quiles al Elche fue reconducir la situación tras el vaivén provocado por el nuevo descenso sufrido un año después de haber conseguido salir del infierno de Segunda B. Su elección como entrenador fue Tolo Plaza, un clásico de la categoría. Y, cómo no, la temporada volvió a ser de película, sobre todo a nivel humano, debido a la enfermedad que sufrió el preparador.

Aquel también fue el año en que un joven delantero llegado de Vera empezó a escribir con cuatro letras de oro su nombre en el libro de leyendas franjiverdes. Nino debutó en noviembre de 1998 y marcó un gol decisivo al Melilla en la penúltima jornada de la promoción de ascenso, objetivo conseguido en territorio africano, con gol de Claudio. Los últimos gritos y saltos de alegría de Quiles los dio junto a Lafuente, Alejo, Armentano, Dani Borreguero o Tito Vilanova, entre otros.

Diego Quiles, en el palco del Martínez Valero, junto al por entonces alcalde Diego Maciá / Diego Fotógrafos

A la conclusión de la temporada 1999-2000, Diego Quiles dejó la presidencia del Elche. Lo hizo con el club en el fútbol profesional, arrancado de las garras de la catástrofe deportiva e institucional en que se lo encontró en 1994. Luego, hasta que la salud se lo permitió, siempre apoyó al Elche tanto desde su asiento en una zona preferencial del estadio Martínez Valero como en funciones de asesoramiento y mediador en más momentos difíciles de una historia que cada vez que se volvía convulsa, encontraba en su figura a un hombre de paz.