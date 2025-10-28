Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Estamos mejor de lo que queríamos, tanto en el juego como en la clasificación"

En la previa al duelo de Copa del Rey ante Los Garres del próximo miércoles, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y ha querido hacer un pequeño homenaje a Diego Quiles. "Fue una persona fundamental para este club en los momentos más difíciles. Si ahora estamos viviendo momentos tan bonitos es por gente como él. Su importancia no solo está en el fútbol, los aficionados del ciclismo le agradecemos mucho. Es una persona muy importante en esta zona y desde aquí quiero mandar mi pequeño homenaje".

El pasado domingo, el Elche sufrió su segunda derrota del curso, pero Sarabia no ha querido lamentarse y ha comentado que el equipo "está bien". "No hicimos el partido que queríamos, pero es verdad que yo soy muy exigente. Si salgo a la rueda de prensa posterior diciendo que hasta el final teníamos el partido ahí y que por momentos habíamos sido mejores, la idea sería otra"

"Mi mentalidad es diferente, soy muy exigente y siempre quiero que el equipo mejore. El global es que estamos muy bien, mejor de lo que queríamos, tanto a nivel de juego como en la clasificación. Ahora estamos teniendo menos acierto en los últimos metros, pero hay que tener tranquilidad y analizar. Es una semana maravillosa con una nueva competición y con el partido del Barça en el futuro inmediato", opinaba el técnico.

Sobre que alineación sacará la franja ante Los Garres, Sarabia ha respondido lo siguiente. "Vamos a sacar una alineación cojonuda. Hay algunos jugadores que están jugando más y se les puede dar un poco de descanso, pero la alineación será de tremendas garantías para hacer el partido que queremos y pasar de la eliminatoria. En principio del filial estarán David y Nordin".

Titularidad de Matías Dituro

"Mañana va a jugar Mati, entiendo que tiene que ser eso. De momento tenemos a dos porteros como Iñaki y Mati que están a gran nivel y cuando han jugado lo han hecho muy bien. También tenemos a Itu que está muy bien y se merece jugar".

El año pasado el Elche hizo un gran papel en la Copa del Rey y Sarabia desea que en esta edición, se pueda volver a repetir. "Si tenemos que motivar a la gente en dos días para jugar ante Los Garres es que algo no hemos hecho bien. La temporada pasada en estos partidos dimos muy bien rendimiento, tuvimos una ilusión espectacular y después del partido de Las Palmas ya nos veíamos en La Cartuja. La titularidad de algunos va a sorprender porque queremos volver a dar un gran nivel y resarcirnos de lo del domingo", opinaba el técnico.

Sarabia ha confirmado que en el duelo copero, Fede Redondo volverá a jugar y ha destacado la labor del jugador, señalando que es un grandísimo profesional y compañero y que siempre quiere entrenar de más. Grady Diangana seguramente esté convocado también junto al resto de compañeros, al igual que Yago de Santiago. En el apartado de bajas, el único que no estará disponible será Álvaro Rodríguez por una sanción que arrastra de la temporada pasada.

"Miedo no hay. Cuando el resultado no es lo satisfactorio que nos gustaría hay que demostrar reacción y fortaleza. Tenemos una reunión para entender y desarrollar mejor algunas cosas. Enfocarnos en lo que tenemos que analizar y en el rigor del detalle. Ver que debemos mejorar y quitar lo que no podemos controlar, enfocándonos en lo que sí. Nos tenemos que mantener al margen de si hemos ganado o no o de si ahora viene un calendario difícil y en lugar de mirar hacia arriba hay que mirar hacia abajo. No hay miedo, todo lo contrario", opinaba Sarabia sobre si las últimas derrotas podrían traer un bajón anímico.

Como no podía ser de otra forma, el técnico vasco ha mandado un mensaje a la afición. "Estamos ahí al lado, en un estadio bonito y en una competición divertida. Si alguno está con dudas, le animo a que venga con algún familiar, habrá un ambiente muy bonito. Es un día laborable y eso puede perjudicar, pero con su afición la fiesta será muy bonita. Es uno de los partidos más importantes de su historia y poder favorecer a un club modesto con una gran entrada y una buena recaudación también está bien".

"Que juegue Dituro no significa que esta sea su competición y que no vaya a jugar liga. Puede jugar contra el Barça, la Real, el Madrid... Es lo que toca mañana y lo que entendemos que debemos hacer. Respecto a Los Garres, hemos estado ya perfilando cosas en defensa y en ataque. Son un equipo que tiene variantes en base a diferentes situaciones y nos prepararemos para ello. Tienen tres o cuatro jugadores de talento que debemos controlar. Cuando veamos su alineación matizaremos, pero el plan lo tenemos claro", añadía.

El encuentro se disputará en el estadio Enrique Roca de Murcia, por lo que "a priori" podría favorecer al Elche. "Es cierto que jugar en la Nueva Condomina nos puede favorecer, cuando el campo rueda mejor te permite hacer diferentes cosas. A su entrenador le gusta el juego ofensivo, cuando salió el sorteo me mandó un mensaje de admiración y de ganas de que llegase el partido", destaca Sarabia.

"Una de las cosas que nos lastró el otro día fue que la pelota no saliese con claridad desde atrás. Hemos dado un paso bueno desde que estoy aquí porque ahora somos un equipo más imprevisible. Tenemos la capacidad de asociarnos en corto, pero también sabemos jugar directo. Tenemos que jugar sin miedo a fallar. No sé si la palabra es innegociable, pero es parte de lo que somos. Somos el equipo de Europa que más juega con los porteros, vamos a cometer errores, pero al 100% nos da más que nos quita", sentenciaba.